الترجي.. «الدرع 34»



تونس (د ب أ)



تُوج الترجي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم هذا الموسم للمرة الـ34 في تاريخه، والثانية على التوالي، عقب فوزه الكاسح 5 - صفر على مضيفه الأولمبي الباجي، في المرحلة الـ29 (قبل الأخيرة) للمسابقة.

واستفاد الترجي من سقوط ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه نجم المتلوي، في ذات المرحلة، التي شهدت أيضاً فوز النجم الساحلي 2 - صفر على مضيفه الأفريقي، والصفاقسي على ضيفه البنزرتي 1- صفر.

ورفع الترجي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، متفوقاً بفارق 4 نقاط على الاتحاد المنستيري، صاحب المركز الثاني، ليحسم الفريق الملقب بـ(شيخ الأندية التونسية) تتويجه باللقب هذا الموسم، قبل خوض المرحلة الأخيرة للمسابقة.

وافتتح البرازيلي يان ساس التسجيل مبكراً للترجي في الدقيقة السابعة، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني للفريق الأحمر والأصفر في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2 - صفر.

وفي الشوط الثاني، أضاف النجم الجزائري المخضرم يوسف بلايلي الهدف الثالث للترجي في الدقيقة 65، فيما أضاف حسام تقا الهدف الرابع في الدقيقة 68، واختتم الجنوب أفريقي إلياس موكوانا مهرجان أهداف الترجي، بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 78.

ويأتي تتويج الترجي بلقب الدوري التونسي هذا الموسم، ليمنح الفريق قوة دفعة قوية للغاية قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة في يونيو المقبل.

ويلعب الترجي في المجموعة الرابعة في المونديال، الذي يقام لأول مرة، بمشاركة 32 فريقاً، برفقة فلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي وليون المكسيكي.

كما جاء فوز الترجي بالمسابقة ليخفف من حالة الإحباط التي عانت منها جماهيره، عقب فشل الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، إثر خروجه من دور الثمانية أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتمكن الترجي من توسيع الفارق الذي يفصله أمام غريمه التقليدي الأفريقي، أقرب ملاحقيه في قائمة الفرق الأكثر تتويجاً بالمسابقة، إلى 21 لقباً، حيث لا يزال رصيد الفريق الأبيض والأحمر متوقفاً عند حدود الـ13 لقباً.

وتعد هي الخسارة الأثقل للأولمبي الباجي في البطولة خلال الموسم الحالي، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز العاشر بترتيب المسابقة.

وقضى نجم المتلوي على آمال مضيفه الاتحاد المنستيري في المنافسة على اللقب هذا الموسم، بعدما تعادل معه 1 -1، وبادر الاتحاد المنستيري بالتسجيل عن طريق حازم المستوري في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، لكن أحمد بوعصيدة أحرز هدف التعادل لنجم المتلوي في الدقيقة 65، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة وبينما بقي الاتحاد المنستيري في الوصافة، أصبح في جعبة نجم المتلوي 40 نقطة في المركز الثامن.

وتمسك النجم الساحلي بحظوظه في اقتناص الوصافة والتأهل لبطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل عقب فوزه الثمين 2 - صفر على النادي الأفريقي.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني عن طريق شريف كامارا وفراس شواط في الدقيقتين 47 و58 على الترتيب.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الاتحاد المنستيري، المتساوي معه في ذات الرصيد، بينما توقف رصيد الأفريقي عند 55 نقطة في المركز الرابع.

وتنتظر النجم الساحلي مواجهة من العيار الثقيل ضد ضيفه الصفاقسي في المرحلة الأخيرة للمسابقة، التي تشهد لقاء لا يقل ضراوة بين الاتحاد المنستيري ومضيفه الترجي التونسي.