مانشستر يونايتد مهدد بالحرمان من «أبطال أوروبا»!



معتز الشامي (أبوظبي)

مر مانشستر يونايتد بموسم كارثي، لكنه لا يزال قادراً على اختتامه ببعض الألقاب بعد تأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي، وكان الفوز بنتيجة 7-1 في مجموع المباراتين على أتلتيك بيلباو، يعني أن فريق روبن أموريم سيعود إلى ملعب بلباو بعد 10 أيام فقط، حيث يواجه توتنهام بعد انتصاره 5-1 على بودو جليمت في مباراتين.

وعانى فريق أنجي بوستيكوجلو بشكل ملحوظ في المسابقات المحلية هذا الموسم، لكنه تغلب على مانشستر يونايتد 3 مرات بالنسبة لتوتنهام، سيُنهي الفوز باللقب انتظاراً دام 17 عاماً، بينما سيكون بمثابة نهاية جيدة لموسم غير مقبول بالنسبة ليونايتد.

ويتأهل الفائز بالدوري الأوروبي تلقائياً إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولكن بالنسبة لمانشستر يونايتد قد لا يكون هذا هو الحال بالضرورة، ووفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كان يُمنع ناديان خاضعان للإدارة نفسها من المنافسة حتى في بطولات أوروبية مختلفة.

وبما أن السير جيم راتكليف يملك حصة في كلٍ من مانشستر يونايتد ونيس، المنتمي للدوري الفرنسي، فكان من المستحيل أن يشارك الناديان معاً في المسابقات الأوروبية، وعلى الرغم من خسارته 2-0 أمام رين، فإن نيس في وضع جيد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل حالياً المركز الرابع في جدول الدوري الفرنسي.

وقد تم تعديل لوائح الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وذلك لاستيعاب عدد الأندية التي تقع تحت ملكية واحدة، ويتم النظر الآن إلى الأمر على أساس كل حالة على حدة، حيث سمح ليونايتد ونيس بالمشاركة في الدوري الأوروبي، إلى جانب قدرة مانشستر سيتي وجيرونا أيضاً على المنافسة في دوري الأبطال هذا الموسم.

وواجه يونايتد بالفعل مشاكل بسبب تورط راتكليف في نيس عندما تم رفض انتقال جان كلير توديبو إلى أولد ترافورد، ولكنْ هناك سببان يجعلان يونايتد يأمل في ألا يستمر هذا الأمر في كونه مشكلة، ويدرس راتكليف بيع النادي الفرنسي، وإذا تم الموافقة على ذلك قبل تاريخ معين، بافتراض فوز اليونايتد بالدوري الأوروبي وتأهل نيس إلى دوري أبطال أوروبا، فلا ينبغي أن تكون هناك أي مشاكل، كما تم توضيح أنه لا توجد قاعدة واحدة لكل حالة فردية، فإذا احتفظ راتكليف بحصة في كليهما، فلا يزال هناك سبيل لكليهما للتنافس بين النخبة في أوروبا، كما كشف بيان الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان أنه «لا يشارك أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي صفة كانت، في إدارة الأداء الرياضي لأكثر من نادٍ واحد يشارك في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ ولا يملك أي شخص سيطرة أو تأثيراً حاسماً على أكثر من نادٍ واحد يشارك في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم».