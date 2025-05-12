«لوسيل» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثانية والثلاثين، تألقها وحضورها المميز، إذ نجحت في خطف الأضواء مع انطلاقتها الأوروبية عبر محطة فرنسا، التي استضافت سباق الكأس الغالية، ضمن أمسية عالمية من سباقات الإمارات جينيز الفرنسية، التي احتضنها مضمار لونج شامب في باريس.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لخطط تطوير صناعة سباقات الخيل العربية ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيل العربي، حفاظاً على هذا الإرث الأصيل.

ونجح الجواد «لوسيل» (المرتجز × الدوحة بنت منجز) بشعار «الشقب ريسينج» في حصد لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية بمحطته الفرنسية، ليحصد اللقب الثاني في مسيرته، بعد أن فاز العام الماضي بلقب المحطة البريطانية للكأس الغالية في دونكستر، حيث نجح البطل تحت إشراف المدرب جون دو ميول وقيادة الفارس فالح ناصر بوغنيم من تقديم أداء قوي أمام نخبة الخيول المشاركة، حيث أظهر عزماً وإصراراً، بانطلاقته المميزة في عمق المستقيم وبرهن مدى إمكانياته الكبيرة في الحفاظ على رتم سرعته العالية التي قادته للقب سباق الفئة الأولى الذي أقيم لمسافة 2000 متر والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغ مجموع جوائزه 350 ألف يورو، فيما حل بالمرتبة الثانية الجواد «مراد» (ثاقف × جابرة بنت دورمان) العائد لياس لإدارة سباقات الخيل، والذي يشرف عليه المدرب ديمين وتريجنت وقاده الفارس ماكسيم جيون، وجاء بالمرتبة الثالثة الجواد «آر بي كينج ميكر» (باسق الخالدية × آر بي رويال مدام بنت مجد العرب)، للمالك هلال العلوي، وتحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو.

ونجح البطل «لوسيل» بعمر 5 سنوات من قطع مسافة السباق بزمن 02:09:39 دقيقة، رافعاً رصيده إلى 5 انتصارات بجانب 6 مراكز حققها من 11 مشاركة، كما يقف بتصنيف 116.

في المقابل شهدت سباقات الإمارات جينيز الفرنسية، التي تقام برعاية كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، تنافس كبير ومشاركة غير مسبوقة، حيث أسفرت النتائج عن فوز المهر «هنري ماتيس» (ووتون باسيت x ايمورتال فيرس) ملك ماجنير - تابور- سميث - ميريبل، وتحت إشراف المدرب العالمي أودين أوبراين وقيادة الفارس رايان لي مور من التتويج بلقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهور للفئة الأولى الذي أقيم لمسافة 1600 متر، وبلغ مجموع جوائز السباق 650 ألف يورو، وشهد مشاركة 18 خيلاً، حيث قطع البطل المسافة بزمن 1:33:91 دقيقة، كما تمكنت المهرة «زاريجانا» (سيوني x زاركاميا بنت فرانكل) ملك أغا خان من حصد لقب الإمارات جينيز الفرنسي للمهرات للفئة الأولى، الذي أقيم لمسافة 1600 متر بمشاركة 13 خيلاً، بإشراف المدرب فرانسيس هينري جرافارد وقيادة الفارس ميكائيل بارزالونا، وتبلغ مجموع جوائز السباق 550 ألف يورو، حيث قطعت البطلة مسافة السباق بزمن 1:34:05دقيقة.

حضر السباق وشارك في تتويج الفائزين الأبطال في الكرنفال الإماراتي الفرنسي، فهد سعيد الرقباني سفير الدولة في فرنسا وفيصل الرحماني أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وجيوم دو سان رئيس الهيئة العليا للسباقات الفرنسية ( فرانس جالوب)، كما شهد السباق حضور علي عبد الله آل علي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، بجانب حضور دبلوماسي رفيع المستوى.

من جهته، توجه مسلم العامري عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة النجاحات المبهرة للكأس الغالية في فرنسا.

وقال: «رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد تقود سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية لأعلى المراتب العالمية وتعزز من حضورها في مشهد السباقات الكبرى في أوروبا والعالم أجمع، حيث استطاعت ثالث المحطات وأولى الجولات الأوروبية من تقديم أبهى الصور وأقوى السباقات وسط حضور جماهيري مميز وتداول إعلامي وترويجي باسم الإمارات والكأس الغالية في ظل التعاون المشترك مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية (فرانس جالوب)، ما يؤكد عمق علاقات الصداقة والشراكة بين الإمارات وفرنسا».