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الرياضة

البرازيل بطل العالم للكرة الشاطئية للمرة السابعة

البرازيل بطل العالم للكرة الشاطئية للمرة السابعة
12 مايو 2025 10:01

فيكتوريا (وام)

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احتفظ منتخب البرازيل بلقب كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، بعد فوزه على بيلاروسيا 4-3 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب «باراديس أرينا» في سيشيل، ليعزز رقمه القياسي بإحراز اللقب للمرة السابعة.
وشهدت النسخة الثالثة عشرة من البطولة، التي تم تنظيمها للمرة الأولى في القارة الأفريقية، حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ 80 ألف متفرج على مدار 9 أيام، وسط تفاعل لافت من سكان سيشيل وزوارها.
وتقدم المنتخب البرازيلي عبر لوتشا، قبل أن يعادل ياهيني نوفياكوف النتيجة لبيلاروسيا، فيما سجل رودريجو وكاتارينو هدفين عززا بهما تقدم البرازيل، فيما عاد المنتخب البيلاروسي في الفترة الثالثة، بقوة عبر هدفين من إيجار بريشتسل، قبل أن يحسم رودريجو الفوز للبرازيل قبل نهاية اللقاء.
وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز منتخب البرتغال على السنغال 3-2 بعد مباراة حافلة شهدت التعادل مرتين، وسجل أندريه لورينسو هدف الفوز من ركلة جزاء، مانحاً بلاده المركز الثالث للمرة الرابعة، فيما حرمت السنغال من أول إنجاز تاريخي لها.
وشهدت البطولة تسجيل 288 هدفاً، خلال 32 مباراة، بمعدل بلغ 9 أهداف في كل مباراة، لتكون ثاني أكثر النسخ غزارة بالأهداف في تاريخ المسابقة.

منتخب البرازيل
البرازيل
الكرة الشاطئية
بطولة العالم للكرة الشاطئية
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