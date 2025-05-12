«الجودو» يعود من «أستانا» بـ«فضية» ومكاسب فنية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم منتخب الجودو مشاركته في بطولة «أستانا جراند سلام» للجودو، التي استضافها اتحاد كازاخستان، بمشاركة 358 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، من بينها 4 دول عربية، وجاء في المركز الأول عربياً والـ 11 على مستوى البطولة، بالرغم من مشاركته بلاعبين اثنين، بسبب الإصابات التي أدت إلى تقليص المشاركة في تلك البطولة.

وحرص الجهاز الفني على سلامة اللاعبين، بناء على توجيهات مجلس إدارة الاتحاد بهذا الشأن، حيث تنتظر المنتخب الأول الكثير من المشاركات قبل الوصول لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، الذي يعتبر هدفاً أساسياً للاتحاد، وسيخلد المنتخب للراحة لمده أسبوع، لحين اعتماد برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة.

وشهدت بطولة أستانا في كازاخستان، إحراز لاعبنا ناجي يزبيك الميدالية الفضية، ضمن منافسات الوزن الخفيف المتوسط تحت 73 كجم، فيما خرج زميله آرام جريجوري من تصفيات الدور التمهيدي، إلا أنه استفاد من نقاط المشاركة، التي تساعده في مشواره التنافسي للحصول على بطاقه التأهل للأولمبياد القادم.

كما كانت بطولة أستانا فرصة رائعة للإعداد للمشاركة في بطولة العالم للجودو لعام 2025، التي تقام الشهر المقبل في العاصمة المجرية بودابست، حيث كشفت الكثير من المفاجآت والمتغيرات في تصنيف المنتخبات العالمية المرشحة لاحتلال الصدارة.