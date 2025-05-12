«الرياضات البحرية» يلتقي أبطال «الدراجات المائية»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار التحضيرات المكثفة لمشاركة أبطال الإمارات للدراجات المائية في بطولة العالم، التي تقام في مدينة أوساكا اليابانية، خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الجاري، التقى أحمد علي الشرياني، الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية، بعناصر أبطال الدراجات المائية ومديري الفرق، وعدد من أولياء الأمور، وذلك خلال اجتماع تحضيري عقد في دبي.

وأشاد الشرياني، خلال اللقاء، بالجهود المبذولة من قبل المتسابقين والإداريين في الاستعداد للمشاركة، مؤكداً ثقة الاتحاد في قدرة أبطال الإمارات على تحقيق نتائج مشرفة تعكس تطور الرياضات البحرية في الدولة، وتبرز مكانة الإمارات على الساحة الدولية.

كما توجه الشرياني بالشكر إلى شركة دلما للصناعات والتجهيزات البحرية، الراعي الاستراتيجي لمشاركة الأبطال، مؤكداً أن دعم الشركة يعكس التزاماً وطنياً صادقاً بتعزيز القطاع الرياضي، ويُعد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم المواهب الوطنية.

ويضم الفريق الإماراتي مجموعة متميزة من الأبطال الذين سجلوا إنجازات على المستويين المحلي والدولي، من أبرزهم، عبدالله عبدالرحمن الحمادي بطل أبطال العالم لعام 2024 والمصنف الأول عالمياً في فئة برو إم ستوك، خليفة خالد بالسلاح، بطل الإمارات في فئة «جي بي 1» وصاحب برونزية بطولة آسيا 2024، محمد محسن إبراهيم، وصيف بطولة العالم لعام 2023، وصاحب برونزية بطولة 2024، أحمد سهيل الطاير، بطل الشارقة الدولية 2023، وأحد أبرز المواهب في فئة المبتدئين، سيف راشد الشويهي، وصيف بطولة العالم 2024 لفئة الناشئين وصاحب برونزية بطولة 2023، علي عيسى آل علي، بطل العالم لفئة الناشئين لعام 2024، وصاحب ذهبية بطولة العالم وفضية آسيا، والمصنف الأول عالمياً لفئته، بالإضافة لمشاركة فريق xbj الإماراتي في البطولة أيضاً.

وفي ختام اللقاء، أكد الشرياني أن مشاركة الإمارات في بطولة العالم بأوساكا تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الرياضات البحرية، مشدداً على دعم الاتحاد الكامل للفريق الوطني في هذه المشاركة الدولية، التي تحمل معها تطلعات كبيرة لرفع راية الإمارات، وتحقيق إنجازات جديدة.