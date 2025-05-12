الثلاثاء 13 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرياضات البحرية» يلتقي أبطال «الدراجات المائية»

«الرياضات البحرية» يلتقي أبطال «الدراجات المائية»
12 مايو 2025 11:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«بيئة أبوظبي» تحرّر 8 مخالفات بيئية بحق منافذ لبيع الأسماك
دائرة البلديات والنقل توقّع اتفاقية مع «أوكسجين الإمارات»

في إطار التحضيرات المكثفة لمشاركة أبطال الإمارات للدراجات المائية في بطولة العالم، التي تقام في مدينة أوساكا اليابانية، خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الجاري، التقى أحمد علي الشرياني، الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية، بعناصر أبطال الدراجات المائية ومديري الفرق، وعدد من أولياء الأمور، وذلك خلال اجتماع تحضيري عقد في دبي.
وأشاد الشرياني، خلال اللقاء، بالجهود المبذولة من قبل المتسابقين والإداريين في الاستعداد للمشاركة، مؤكداً ثقة الاتحاد في قدرة أبطال الإمارات على تحقيق نتائج مشرفة تعكس تطور الرياضات البحرية في الدولة، وتبرز مكانة الإمارات على الساحة الدولية.
كما توجه الشرياني بالشكر إلى شركة دلما للصناعات والتجهيزات البحرية، الراعي الاستراتيجي لمشاركة الأبطال، مؤكداً أن دعم الشركة يعكس التزاماً وطنياً صادقاً بتعزيز القطاع الرياضي، ويُعد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم المواهب الوطنية.
ويضم الفريق الإماراتي مجموعة متميزة من الأبطال الذين سجلوا إنجازات على المستويين المحلي والدولي، من أبرزهم، عبدالله عبدالرحمن الحمادي بطل أبطال العالم لعام 2024 والمصنف الأول عالمياً في فئة برو إم ستوك، خليفة خالد بالسلاح، بطل الإمارات في فئة «جي بي 1» وصاحب برونزية بطولة آسيا 2024، محمد محسن إبراهيم، وصيف بطولة العالم لعام 2023، وصاحب برونزية بطولة 2024، أحمد سهيل الطاير، بطل الشارقة الدولية 2023، وأحد أبرز المواهب في فئة المبتدئين، سيف راشد الشويهي، وصيف بطولة العالم 2024 لفئة الناشئين وصاحب برونزية بطولة 2023، علي عيسى آل علي، بطل العالم لفئة الناشئين لعام 2024، وصاحب ذهبية بطولة العالم وفضية آسيا، والمصنف الأول عالمياً لفئته، بالإضافة لمشاركة فريق xbj الإماراتي في البطولة أيضاً.
وفي ختام اللقاء، أكد الشرياني أن مشاركة الإمارات في بطولة العالم بأوساكا تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الرياضات البحرية، مشدداً على دعم الاتحاد الكامل للفريق الوطني في هذه المشاركة الدولية، التي تحمل معها تطلعات كبيرة لرفع راية الإمارات، وتحقيق إنجازات جديدة.

اتحاد الرياضات البحرية
الدراجات المائية
أبوظبي
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
رافينيا يُعيد اكتشاف نفسه مع «برشلونة فليك»
الرياضة
رافينيا يُعيد اكتشاف نفسه مع «برشلونة فليك»
اليوم 14:20
«أسطورة الدراجات» يكشف تطورات معركته مع السرطان
الرياضة
«أسطورة الدراجات» يكشف تطورات معركته مع السرطان
اليوم 13:58
انطلاق القمة الشرطية العالمية 2025 في دبي
علوم الدار
انطلاق القمة الشرطية العالمية في دبي
اليوم 13:58
الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» بـ 586 مليون درهم
علوم الدار
الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» بـ 586 مليون درهم
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©