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الرياضة

«دوري تحت 23» يقترب من الحسم

«دوري تحت 23» يقترب من الحسم
12 مايو 2025 12:30

معتصم عبدالله (أبوظبي)

انحصر سباق المنافسة على لقب «دوري المحترفين تحت 23 عاماً» لكرة القدم، والذي دخل مراحله الحاسمة مع تبقي ثلاث جولات على الختام، بين أربعة أندية هي، العين المتصدر بـ 42 نقطة، والوحدة «الوصيف» بنفس الرصيد وبفارق المواجهات خلف «الزعيم»، وشباب الأهلي الثالث وله 41 نقطة، وعجمان الرابع برصيد 39 نقطة.
تنطلق الجولة 24 من دوري تحت 23 مساء غدٍ الثلاثاء، بمباريات، عجمان مع العين، الجزيرة مع الوحدة، الشارقة مع خورفكان، والنصر مع كلباء، فيما تختتم الجولة يوم بعد غدٍ الأربعاء بلقاءات، بني ياس مع الوصل، دبا الحصن مع شباب الأهلي، والبطائح مع العروبة.
وتتجه الأنظار مع انطلاقة الجولة إلى مباراتي عجمان «الرابع» وضيفه العين «المتصدر» على استاد راشد بن سعيد، في حين يستضيف الجزيرة على ملعبه استاد محمد بن زايد، جاره الوحدة في «الديربي المصغر».
يسعى «الزعيم»، الذي يطمح لتحقيق فوزه الـ 12 هذا الموسم، إلى التمسك بصدارته، بينما يتمسك «البرتقالي»، رابع الترتيب، بحظوظه في المنافسة. وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 1-1 على استاد هزاع بن زايد.
أما «العنابي»، وصيف الترتيب، فيواجه مهمة صعبة أمام مضيفه «فخر أبوظبي» صاحب المركز الخامس بـ 35 نقطة، وانتهت مواجهة الفريقين في الدور الأول بالتعادل 2-2 على استاد آل نهيان.
ويتصدر العين وشباب الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب دوري تحت 21 عاماً، حيث نال الأول 7 ألقاب آخرها موسم 2018-2019، فيما أحرز «الفرسان» اللقب في ثلاث مواسم متتالية (2020-2021 و2021-2022 و2022-2023)، وتشمل قائمة الأبطال أيضاً، الجزيرة (2008-2009)، الشارقة (2015-2016)، الوحدة (2016-2017)، النصر (2017-2018)، وكلباء في الموسم الماضي (2023-2024).

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ترتيب فرق الصدارة 
1- العين 42 نقطة
2- الوحدة 42 نقطة
3- شباب الأهلي 41 نقطة
4- عجمان 39 نقطة

اتحاد الكرة
العين
شباب الأهلي
الوصل
الجزيرة
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