الفرنسي كوفرا يقتحم قائمة «توب 10» في «السباق إلى دبي» للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

اقتحم اللاعب الفرنسي مارتن كوفرا، قائمة العشرة الأوائل «توب 10»، وتحديداً المركز الثامن في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للجولف، وذلك بعد فوزه الأول في مسيرته في الجولة، بحصده لقب بطولة تركيا المفتوحة، التي اختتمت أمس الأحد في أنطاليا.

ونجح صاحب الـ 22 عاماً، في الفوز بأول ألقابه في البطولة رقم 15 فقط التي يشارك فيها في الجولة العالمية، بعدما أنهى المنافسات برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليكسب 585 نقطة، جعلته يتقدم من المركز 19 إلى المركز الثامن في تصنيف «السباق إلى دبي»، بإجمالي 1157 نقطة.

واستفاد الصيني لي هاوتونج، من حلوله وصيفاً برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليتقدم إلى المركز الخامس في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 1279 نقطة.

وأقيمت هذه البطولة ضمن «السلسلة الأوروبية»، علماً بأن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية في الإمارات، بداية مع بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.