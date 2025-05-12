الثلاثاء 13 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفرنسي كوفرا يقتحم قائمة «توب 10» في «السباق إلى دبي» للجولف

الفرنسي كوفرا يقتحم قائمة «توب 10» في «السباق إلى دبي» للجولف
12 مايو 2025 13:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 ميداليات إماراتية في «عربية الجولف»
«الجولف» يُدشن مشواره في البطولة العربية

اقتحم اللاعب الفرنسي مارتن كوفرا، قائمة العشرة الأوائل «توب 10»، وتحديداً المركز الثامن في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للجولف، وذلك بعد فوزه الأول في مسيرته في الجولة، بحصده لقب بطولة تركيا المفتوحة، التي اختتمت أمس الأحد في أنطاليا.
ونجح صاحب الـ 22 عاماً، في الفوز بأول ألقابه في البطولة رقم 15 فقط التي يشارك فيها في الجولة العالمية، بعدما أنهى المنافسات برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليكسب 585 نقطة، جعلته يتقدم من المركز 19 إلى المركز الثامن في تصنيف «السباق إلى دبي»، بإجمالي 1157 نقطة.
واستفاد الصيني لي هاوتونج، من حلوله وصيفاً برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليتقدم إلى المركز الخامس في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 1279 نقطة.
وأقيمت هذه البطولة ضمن «السلسلة الأوروبية»، علماً بأن الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.
ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات الختامية في الإمارات، بداية مع بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.

دي بي ورلد
الجولف
السباق إلى دبي
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
رافينيا يُعيد اكتشاف نفسه مع «برشلونة فليك»
الرياضة
رافينيا يُعيد اكتشاف نفسه مع «برشلونة فليك»
اليوم 14:20
«أسطورة الدراجات» يكشف تطورات معركته مع السرطان
الرياضة
«أسطورة الدراجات» يكشف تطورات معركته مع السرطان
اليوم 13:58
انطلاق القمة الشرطية العالمية 2025 في دبي
علوم الدار
انطلاق القمة الشرطية العالمية في دبي
اليوم 13:58
الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» بـ 586 مليون درهم
علوم الدار
الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» بـ 586 مليون درهم
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©