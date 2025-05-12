الوحدة بطل دوري تحت 15 سنة

دبي (الاتحاد)

تُوج فريق الوحدة ببطولة دوري تحت 15 سنة (أ) بعد تعادله مع شباب الأهلي 1-1 في المباراة التي جمعتهما على الملعب الفرعي لأكاديمية نادي الوحدة في الشهامة.

سجل هدف الوحدة، حمزة محمد، فيما سجل هدف شباب الأهلي، أوريو مبعلي.

وخلال مراسم التتويج، سلم عبدالمحسن فهد الدوسري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق الوحدة الميداليات الذهبية ودرع دوري تحت 15 سنة (أ).

حقق الوحدة لقب المسابقة بصدارة الدوري بـ 68 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن النصر (ثانياً) وله 60 نقطة، وجاء شباب الأهلي (ثالثاً) بـ 57 نقطة.