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الرياضة

مدرب تشيلسي: جاكسون يجب أن يتعلم من طرده

مدرب تشيلسي: جاكسون يجب أن يتعلم من طرده
12 مايو 2025 11:58

 
لندن (رويترز)
قال إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، إن مهاجمه نيكولا جاكسون يجب أن يتعلم من أخطائه، بعد أن تسبب طرده في الهزيمة 2-صفر على ملعب نيوكاسل يونايتد أمس الأحد الفريق اللندني من دون مهاجم لقيادة الفريق في آخر مباراتين بالموسم.
وطُرد المهاجم السنغالي (23 عاماً) في الدقيقة 36، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، بسبب ارتكاب مخالفة خطيرة، وسيغيب عن مباراة تشيلسي على أرضه ضد مانشستر يونايتد الجمعة المقبل، ورحلته إلى نوتنجهام فورست في 25 مايو الحالي.
وأضاف ماريسكا للصحفيين: «لم أتحدث مع نيكو، ليس هذا الوقت المناسب. سنتحدث في اليوم التالي. لا شك أنه عليه أن يتعلم من ذلك، خاصة في هذه المرحلة من الموسم، يجب عليك تجنب هذه النوعية من الأشياء. نحن بحاجة أن يكون الفريق جاهزاً ومتاحاً بالكامل. حدث ذلك، وسيغيب عن الفريق. نأمل أن يتعلم من أجل المستقبل».
ومع استمرار غياب كريستوفر نكونكو للإصابة، وعدم جاهزية مارك جويو بشكل كامل حتى الآن، يعاني ماريسكا نقصاً في الخيارات الهجومية في الفترة المقبلة، وقال المدرب الإيطالي: «جاكسون مهاجمنا الصريح، والآخر هو مارك جويو المصاب منذ ثلاثة أشهر، واقترب من العودة. علينا إيجاد حل مختلف».
ويحتل تشيلسي المركز الخامس، وهو ما قد يكون كافياً للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن مع وجود أستون فيلا خلفه بفارق الأهداف فقط، ونوتنجهام فورست خلفه بفارق نقطة واحدة، يشعر ماريسكا بالضغط.
وقال عن مباراتيه الأخيرتين: «أعتقد أننا بحاجة للفوز بالمباراتين، للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا». 

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