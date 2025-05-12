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الرياضة

27 لاعباً في رحلة الشارقة نحو اللقب الآسيوي بسنغافورة

27 لاعباً في رحلة الشارقة نحو اللقب الآسيوي بسنغافورة
12 مايو 2025 13:30

علي معالي (أبوظبي)

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تتوجه بعثة فريق الشارقة، صباح غدٍ الثلاثاء، إلى سنغافورة، استعداداً لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا 2، أمام فريق ليون سيتي بطل سنغافورة يوم الأحد المقبل على استاد بيشان، في قمة آسيوية مثيرة للفريقين لوجودهما في هذا النهائي للمرة الأولى.
تضم بعثة الشارقة 27 لاعباً، يبحثون خلالها عن مجد قاري مع «الملك»، بعد موسم آسيوي استثنائي قدم خلاله الفريق مستويات مميزة للغاية جعلته واحداً من الفرق القوية المرشحة للتتويج باللقب.
وحرص فريق الشارقة على السفر مبكراً إلى سنغافورة للتأقلم مع الأجواء بشكل مناسب قبل المباراة النهائية، حيث يتدرب الفريق لمدة 4 أيام، وهو ما يمنح عناصر «الملك» الانسجام مع أجواء سنغافورة في ظل الفارق الزمني الطبيعي بين الامارات وسنغافورة.
وستكون فرصة الشارقة متاحة، خلال وجوده في سنغافورة، خلال هذه الفترة من مشاهدة فريق ليون سيتي عندما يلتقي في الجولة قبل الأخيرة للدوري مع فريق باليستيير خالسا، يوم غدٍ «الأربعاء»، وهي مباراة لن تكون مقياساً مطلقاً على قوة ليون سيتي، حيث من المتوقع أن يدفع المدرب الصربي ألكساندر رانكوفيتش بالبدلاء، بعد أن حسم الفريق لقب الدوري المحلي، ولكي يمنح العناصر الأساسية قسطاً من الراحة قبل مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا 2، أمام الشارقة.
وقام الجهاز الإداري لفريق الشارقة بترتيب الأمور الخاصة كافة بمكان إقامة وتدريب الشارقة، خلال الفترة التي تسبق لقاء القمة الآسيوي، وأصبحت الأمور كافة مهيأة في الوقت الراهن لكي يظهر «الملك» بالشكل المناسب واللائق بالكرة الإماراتية، وتحقيق لقب قاري مهم في هذا التوقيت حتى يستطيع الفريق تحقيق لقب، بعد أن ضاعت منه ألقاب الموسم كافة، وكان آخرها كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد الخسارة من شباب الأهلي في المباراة النهائية.

 

الشارقة
دوري أبطال آسيا
سنغافورة
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