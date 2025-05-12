«سكتة قلبية» في نهائي كأس ألمانيا



برلين (د ب أ)

يستعد الاتحاد الألماني لكرة القدم لاستغلال نهائي كأس ألمانيا للرجال بين فريقي أرمينيا بيليفيلد وشتوتجارت، المقررة 24 مايو الجاري، لزيادة الاهتمام والتوعية بأهمية الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ الناجمة عن مشاكل القلب.

ويطلق الاتحاد الألماني هذه الحملة المشتركة، بالتعاون مع مؤسسة القلب الألمانية، ومؤسسة بيورن شتايجر، الخيرية التي تساهم في توفير التمويل لخدمات الطوارئ. وتهدف هذه الشراكة إلى تشجيع الجمهور على تقديم المساعدة الفعالة في حالات الطوارئ، وعدم تجاهلها.

وسبق أن تعرض كريستيان إريكسن، نجم وسط منتخب الدنمارك، لسكتة قلبية خلال بطولة أمم أوروبا يورو 2021، واحتاج لعملية إنعاش قلبه داخل أرض الملعب. قالت المبادرة في بيان لها، اليوم الاثنين: «انهيار كريستيان إريكسن، حالة تؤكد مدى أهمية التحرك السريع، فالإسعافات الأولية تنقذ الأرواح داخل الملعب وخارجه».

وأضافت: «بإمكان أي شخص، وكل شخص، المساعدة وإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ، وسيكون أكبر خطأ في حالات السكتة القلبية هو عدم القيام بأي شيء على الإطلاق». وتقرر أيضاً ضمن فعاليات الحملة أن يرتدي حكم المباراة ومساعدوه قلوباً على قمصانهم في المباراة النهائية التي ستقام على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.