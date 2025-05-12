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الرياضة

مالك نادٍ ينفجر غضاً على مدرب!!

مالك نادٍ ينفجر غضاً على مدرب!!
12 مايو 2025 17:00


لندن (د ب أ)
لم يفقد نونو إسبيريتو سانتو، مدرب نوتنجهام فورست، الأمل في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قائلاً إن كل شيء وارد في آخر مباراتين للفريق في الدوري الإنجليزي. 

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وتلقى نوتنجهام ضربة موجعة بالتعادل على ملعبه بنتيجة 2 / 2 أمام ليستر سيتي الهابط بالفعل للدرجة الأولى، الأحد، مما دفع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك النادي للنزول إلى أرض الملعب تعبيراً عن غضبه من المدرب البرتغالي بعد انتهاء المباراة.
وضمن نوتنجهام صاحب المركز السابع في جدول الترتيب التأهل على الأقل لدوري المؤتمرات في الموسم المقبل، لكن تأهله لدوري أبطال أوروبا بات خارج متناوله. وأضافت أنه حال فوز نوتنجهام في مباراتيه الأخيرتين بالدوري أمام ويستهام وتشيلسي خامس الترتيب، فإنهم بحاجة لهدايا أخرى بتعثر منافسيه أستون فيلا أو مانشستر سيتي أو نيوكاسل.
ويبقى سانتو متفائلاً بقوله «كل شيء وارد في المباراتين، هناك منافسة ونهائيات، وأمور كثيرة». وأضاف المدرب البرتغالي «لنرى كيف ستسير الأمور، يجب أن نركز على مواجهة ويست هام الذي حقق نتيجة جيدة أمام مانشستر يونايتد، لذا ستكون مواجهة صعبة، ولكن أعدكم بأننا سنحاول ولن نستسلم أبداً».
وتابع: «أجمل شيء في الحياة هو أن الوقت كفيل بتجاوز كل لحظات الحزن وخيبة الأمل». وأشار: «علينا استغلال الوقت لاستعادة عافيتنا، لنضمن أن نؤدي بمستوى أفضل أمام ويست هام». وأتم نونو سانتو: «أما الجهاز الفني عليه أن يتخذ قرارات وإيجاد حلول للمباراتين القادمتين، بالطبع خاب أملنا، ولكن كل شيء وارد».

ليستر سيتي
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