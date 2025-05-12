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الرياضة

أوساكا تودع بطولة روما المفتوحة للتنس

أوساكا تودع بطولة روما المفتوحة للتنس
12 مايو 2025 16:44


روما (د ب أ)
ودعت اليابانية ناومي أوساكا منافسات فردي السيدات ببطولة روما المفتوحة لتنس الأساتذة «فئة 1000 نقطة» بعد خسارتها أمام الأميركية بيتون ستيرنز، اليوم الاثنين.

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وانتزعت ستيرنز بطاقة التأهل بالفوز على أوساكا بنتيجة 6 / 4 و3 / 6 و7 / 6 (7 / 4) وذلك بعد مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و41 دقيقة ضمن منافسات دور الـ 16.
وكسرت هذه الخسارة سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية لناومي أوساكا، بينما تأهلت بيتون ستيرنز لأول مرة لدور الثمانية بإحدى بطولات تنس الأساتذة. كما واصلت الأمريكية ستيرنز سلسلة مفاجآتها في البطولة بعد الإطاحة بمواطنتها ماديسون كيز، في دور الـ 32.
وأشار موقع الرابطة العالمية للاعبات المحترفات إلى أن ستيرنز المصنفة 42 عالميا واصلت مستواها المميز على الملاعب الترابية منذ العمل تحت قيادة مدربها الجديد بلاز كافسيتش قبل بطولة مدريد، حيث وصلت إلى دور الـ.16 وستلعب ستيرنز في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة الأمريكية الأخرى دانييل كولينز ضد الأوكرانية إلينا سفيتولينا.

نعومي أوساكا
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