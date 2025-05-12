اعتماد تسمية نادي «أبوظبي للألعاب الشتوية»

أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الجليدية تغيير مسماه رسمياً ليصبح «نادي أبوظبي للألعاب الشتوية»، بهدف توسيع نطاق أنشطته الرياضية، لتشمل مختلف الألعاب الشتوية.

وأكد معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن هذا التغيير يعد دعماً لتوجهات مجلس أبوظبي الرياضي، وتعزيز مكانة النادي كمؤسسة رياضية فاعلة، تواكب متطلبات الحياة العصرية لأفراد المجتمع، وتسهم في تحقيق رؤى واستراتيجيات المجلس، من خلال تقديم برامج رياضية متكاملة، لتطوير المواهب وصقلها، وتأهيل الرياضيين للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال معاليه إن الاسم الجديد يعزز شمولية رؤية النادي التي تتجاوز هوكي الجليد والتزلج، إلى دعم منظومة كاملة من الألعاب الشتوية، من خلال بيئة تدريبية حديثة، وبرامج تأهيلية تواكب أعلى المعايير الدولية، بما يعزز مكانة النادي كمؤسسة رياضية متخصصة في هذا المجال.

ولفت إلى أن النادي منذ إشهاره في عام 2009، يعمل على نشر رياضة التزلج، ولعبة هوكي الجليد في إمارة أبوظبي، وإعداد وتطوير فرق النادي، لتحقيق الإنجازات، والتعاون مع المنظمات والهيئات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، واستضافة البطولات للترويج لإمارة أبوظبي، ودعم النشاط الرياضي والسياحي، منوهاً في الوقت نفسه بالدور الاستراتيجي لأكاديمية هوكي الجليد، في التعليم والتدريب لمختلف فئات المجتمع.