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الرياضة

أنشيلوتي يتولى رسمياً تدريب منتخب البرازيل

أنشيلوتي يتولى رسمياً تدريب منتخب البرازيل
12 مايو 2025 19:26


ساو باولو (أ ب)
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الاثنين تولي الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد الإسباني تدريب منتخب البرازيل الأول حتى مونديال 2026 وسيصبح أنشيلوتي 65/ عاماً/ والذي لم يتحدث عن منصبه الجديد بعد، أول مدرب أجنبي بعقد دائم للمنتخب البرازيلي خلال قرن من الزمان. ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع النادي الملكي حتى الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني يوم 25 مايو، وأعلن اتحاد الكرة البرازيلي أنه سيتولى تدريب منتخب السامبا في اليوم التالي مباشرة.
وقال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريجيز، في بيان «تعيين كارلو أنشيلوتي لتدريب البرازيل ليس مجرد خطوة استراتيجية، بل هي رسالة للعالم بأننا عازمون على استعادة صدارة منصة التتويج». وأضاف «إنه أعظم مدرب في التاريخ، وسيقود الآن أعظم منتخب وطني في العالم. معاً، سنكتب فصولاً مجيدة جديدة في تاريخ كرة القدم البرازيلية».
وأوضح رودريجيز أن أنشيلوتي سيتولى قيادة المباراتين المقبلتين للبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم أمام الإكوادور وباراجواي. ويلتقي منتخب البرازيل مع مضيفه منتخب الإكوادور في الخامس من يونيو في تصفيات كأس العالم وبعده بخمسة أيام يواجه باراجواي في ساو باولو.
ويتولى أنشيلوتي تدريب منتخب السامبا خلفا لدوريفال جونيور، الذي شغل المنصب لمدة 14 شهرا وأقيل في مارس الماضي بعد الهزيمة الموجعة 1-4 أمام الأرجنتين. وتحتل البرازيل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بعد 14 جولة، ومازال النجم البرازيلي نيمار البالغ من العمر 33 عاما يواجه صعوبات في العودة إلى قمة مستواه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة في عام 2023.
ووصف اتحاد الكرة البرازيلي أنشيلوتي بأنه «أسطورة اللعبة، وواحد من أنجح المدربين في تاريخ اللعبة». وأضاف «تشهد هذه اللحظة التاريخية اجتماع رمزين،- البطل الوحيد الذي فاز بكأس العالم خمس مرات ومدرب يتمتع بسجل لا مثيل له في مسابقات النخبة في أوروبا».

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