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الرياضة

«بهجة» و«السولعي» ينتزعان رموز الإيذاع في ختامي الوثبة للهجن

«بهجة» و«السولعي» ينتزعان رموز الإيذاع في ختامي الوثبة للهجن
12 مايو 2025 19:46

 

الوثبة (الاتحاد)

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سلطان بن حمدان يشهد فعاليات المهرجان الختامي لسباقات الهجن


انتزعت «بهجة» لمانع علي حماد الشامسي أول رموز الإيذاع لأبناء القبائل، التي أقيمت اليوم، الاثنين، لمسافة 6 كلم، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.
وتوجت «بهجة» بكأس الإيذاع الأبكار في الشوط المفتوح، إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم، بعد أن استطاعت إنهاء الشوط في المركز الأول بتوقيت 8:56:08 دقيقة، وفي المركز الثاني جاءت «السولعية» لنفس الشعار، والمركز الثالث حلت «المدينة» لمحمد سلطان مرخان الكتبي.
وحلق «السولعي» لمانع علي حماد الشامسي ببندقية الإيذاع الجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعدما تفوق على منافسيه، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 8:57:21 دقيقة.
وفي شوط الرموز الثالث تألقت «الذيبة» لمحمد سلطان مرخان الكتبي وتمكنت من انتزاع كأس الإيذاع الأبكار المحليات، وأهدت مالكها الجائزة وقدرها مليون درهم، وذلك بعدما تصدرت السباق في الأمتار الأخيرة بتوقيت زمني قدره 8:58:78 دقيقة، بعد منافسة «المدينة» و«الوسمية» اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث.
وأهدى «الواعي» لمالكه حميد سعيد النيادي ناموس الشوط الرئيس الرابع، وانتزع شداد الإيذاع الجعدان المحليات، إذ قدم أداء مميزاً وأنهى مسافة الشوط في 9:01:83 دقيقة،، وحل في المركز الثاني «مناور» أحمد سالم سهيل الشرقي، وفي المركز الثالث جاء «الغزال» لبخيت الجربوعي المري.

 

الهجن
سباقات الهجن
المهرجان الختامي لسباقات الهجن
ختامي الوثبة
الإيذاع
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