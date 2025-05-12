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الرياضة

الروماني كوفاكس يدير نهائي دوري أبطال أوروبا

الروماني كوفاكس يدير نهائي دوري أبطال أوروبا
12 مايو 2025 20:00


نيون (أ ب)
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اختيار الحكم الروماني استيفان كوفاكس لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي الثالثة له في النهائيات القارية. 

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وذكر (يويفا) أن كوفاكس سيتولى إدارة النهائي الذي يجمع بين إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي 31 مايو في مدينة ميونخ الألمانية.
كما سبق له إدارة مواجهة مهمة في الموسم الجاري والتي جمعت بين باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي الذي فاز /1 صفر في ذهاب دور الستة عشر، وذلك قبل فوز الفريق الفرنسي بضربات الترجيح إيابا. وسيكون نهائي دوري أبطال أوروبا هو النهائي الثالث الذي يديره الحكم الروماني، الذي تولى إدارة نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، وكذلك نهائي دوري المؤتمر عام 2022 والذي فاز به روما الإيطالي على حساب فينورد الهولندي.
ويضم طاقمه التحكيمي لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا حكام للفيديو من هولندا ومساعدين من البرتغال.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
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