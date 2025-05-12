فليك يقترب من تجديد عقده مع برشلونة



برلين (د ب أ)

قالت قناة «سكاي تي في» إن الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، سيمدد عقده حتى عام 2027 وذلك خلال الأسابيع المقبلة، فيما كشف مدربه في المنتخب الألماني سابقا يواخيم لوف عن زيارة قريبة لمساعده السابق.

وينتهي العقد الحالي لمدرب الفريق الكتالوني حتى نهاية يونيو 2026، وفي حال فوزه بالدوري الإسباني وهو ما قد يحدث هذا الأسبوع، يرغب النادي في مكافأة مدربه رغم الخروج المؤلم من دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وقال لوف في تصريحات على هامش تقديم كأس ألمانيا في برلين: «أعلم أنه منخرط في محادثات». ويحافظ لوف على علاقته القوية بمساعده السابق الذي فاز معه بلقب كأس العالم في البرازيل عام 2014 وأضاف لوف: «سأسافر الجمعة إلى إسبانيا لعدة أيام، لقد وعدته منذ مدة طويلة بأنني سآتي». وقد يحسم فليك، الذي حقق لقب كأس ملك إسبانيا، لقب الدوري إذا خسر ريال مدريد أمام مايوركا بعد غد الأربعاء أو في حال فاز فريقه على إسبانيول يوم الخميس.