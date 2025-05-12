الوحدة ينقل دبا الحصن إلى دوري «الأولى»

فيصل النقبي (خورفكان)

هبط دبا الحصن رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، بعد خسارته أمام الوحدة 0-2 في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد صقر بن محمد القاسمي في مدينة خورفكان ضمن مباريات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك قبل جولتين من النهاية ليصبح الهابط الثاني، إلى جانب العروبة.

بهذه الخسارة تجمد رصيد دبا الحصن عند النقطة 16 وبفارق 8 نقاط عن البطائح مع تبقي جولتين فقط من المسابقة.

ورفع «العنابي» رصيده للنقطة 44 في المركز الثالث، ملاحقاً الشارقة ومنافساً له على وصافة الدوري، بعدما حسم شباب الأهلي اللقب في الجولة الماضية.

وسجل هدفي الوحدة في اللقاء فانكوندو كروسبرنكي في الدقيقة 53 وعمر خريبين في الدقيقة 90.