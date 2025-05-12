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الرياضة

خورفكان يخطف التعادل أمام بني ياس

خورفكان يخطف التعادل أمام بني ياس
12 مايو 2025 20:46

مصطفى الديب (أبوظبي)
خطف خورفكان نقطة من بني ياس في الوقت الحاسم، بعدما سجل هدف التعادل الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع، لينتهي اللقاء الذي أقيم على ملعب «السماوي» بالتعادل 3-3.
ورفع بني ياس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع خورفكان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن.
سجل أهداف بني ياس المالي يوسف نياكاتيه (هدفين) في الدقيقتين 12 و38، والصربي ماركوفيتش (58)، فيما أحرز لخورفكان كايكي (16) ودومبيا (60) وطارق تيسودالي (98).
وشهدت المباراة حالتي طرد في الفريقين، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه خلف الحوسني من بني ياس (20)، وعبد الله النقبي من خورفكان (55) لحصوله على الإنذار الثاني.
وجاءت المباراة مثيرة للغاية تألق خلالها فهد الظنحاني حارس بني ياس الذي تصدى لضربة جزاء وتصدى لأكثر من فرصة محققة للتسجيل لينتهي اللقاء بتعادل مثير بين الفريقين

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