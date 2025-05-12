فينيسيوس سيصبح الأعلى أجراً في ريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)

اقترب فينيسيوس جونيور من عقد جديد مع ريال مدريد حتى عام 2030، بحسب ما ذكره مصدر لشبكة ESPN، وعقد اجتماعاً بين ممثلي اللاعب ومسؤولي ريال مدريد هذا الأسبوع، وبات الجانبان قريبين من التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط.

وبحسب مصادر الشبكة سيحص فيننيسيوس على 20 مليون يورو (22.5 مليون دولار) في الموسم بعد الضرائب، ويمكن أن يرتفع هذا المبلغ إلى 30 مليون يورو (33.8 مليون دولار) بما في ذلك المكافآت، وستجعل هذه الصفقة المهاجم البرازيلي صاحب الراتب الأعلى في النادي، وكان من المقرر أن ينتهي عقد فينيسيوس الحالي في يونيو 2027، حيث تم الاتفاق عليه في عام 2022، وتم إعلانه رسميًا بعد عام واحد.

وفاز فينيسيوس بجائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العام الماضي، وحصل على المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية، وذكرت شبكة ESPN، أن اللاعب فكر عرض مغرٍ في الصيف الماضي من الدوري السعودي للمحترفين، ما أدى إلى تأجيل اتخاذ القرار بشأن مستقبله إلى العام الجاري، ومع ذلك، أفادت الشبكة أيضا الشهر الماضي أن مثل هذه الخطوة أصبحت الآن أقل احتمالية بشكل متزايد، مع عدم وجود اتصال جديد من السعوديين منذ ديسمبر، والمحادثات جارية مع مدريد.

وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد كمراهق في عام 2018 وفاز منذ ذلك الحين بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مرتين، وسجل في كلا النهائيين، وواجه بعض الانتقادات بسبب أدائه هذا الموسم لكنه سجل 11 هدفاً في 28 مباراة بالدوري، إضافة إلى 8 أهداف في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا.