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الرياضة

العين يحسم «الكلاسيكو» أمام الشارقة بـ«ثلاثية»

العين يحسم «الكلاسيكو» أمام الشارقة بـ«ثلاثية»
12 مايو 2025 23:03

علي معالي (الشارقة)
حقق العين الفوز 3-0 على الشارقة، باستاد الشارقة، ضمن الجولة الـ 24 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 40، بينما توقف رصيد الشارقة عند 45 نقطة في المركز الثاني، وتساوى العين مع الوصل في رصيد النقاط بالمركز الرابع.
سجل للعين سفيان رحيمي في الدقيقة 33، ولابا كودجو من ضربة جزاء في الدقيقة (45+5)، ومحمد عوض الله في الدقيقة (90+2).
بدأ الشارقة المباراة بعدد كبير من اللاعبين البدلاء، وفي الدقيقة 33 نجح سفيان رحيمي في وضع بصمته الإيجابية بهدف جميل من انطلاقة هجومية مميزة وضعها سفيان مباشرة «ساقطة» خلف حارس مرمى الشارقة خالد توحيد، وأضاف لابا كودجو هدف العين الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45+5، عندما جذب مدافع الشارقة مارو كاتانيتش، مهاجم العين سفيان رحيمي داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بثنائية عيناوية.
أجرى كوزمين مدرب الشارقة تغييرات في بداية الشوط الثاني لتقليص الفارق والعودة للمباراة من جديد، وشهدت الدقيقة 75 طرد كاتانيتش بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وفي الدقيقة 90+2، نجح البديل محمد عوض الله في إحراز الهدف الثالث.

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دوري أدنوك للمحترفين
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