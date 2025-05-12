«العميد» و«الفرسان» يُجددان «الديربي القديم»

مراد المصري (أبوظبي)

تتصدر مباراة «الديربي القديم» بين النصر وشباب الأهلي قمة مواجهات اليوم، في ختام الجولة الـ 24 ضمن دوري أدنوك للمحترفين، فيما يلتقي العروبة مع الوصل، والجزيرة مع البطائح، وعجمان مع كلباء.

ورغم حسم شباب الأهلي لقب الدوري، واحتفاله بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلا أن المواجهة مع النصر دائماً ما تكون ذات حسابات خاصة بها، ضمن مشوار المنافسة الممتدة على عقود من الزمن بين الناديين في دبي.

وفيما يتوقع أن يجري «الفرسان» مبدأ «المداورة» على التشكيلة بعد ضغط خوض المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فإن «العميد» سيدفع بأفضل الأسماء في محاولة منه لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وهو الذي يمتلك 34 نقطة، ولا يزال حسابياً قادر على المنافسة على بطاقات المشاركة في البطولات الخارجية في الموسم المقبل.

من جانبه، ينشد الوصل تحقيق الفوز على حساب مضيفه العروبة على استاد دبا، حيث ما يزال «الإمبراطور» يطمح للمنافسة على وصافة الترتيب، مع امتلاكه 40 نقطة.

كما ينشد الجزيرة تحقيق الفوز في لقاء البطائح على استاد محمد بن زايد، في مباراة يسعى من خلالها «فخر أبوظبي» للارتقاء على سلم الترتيب.