الثلاثاء 13 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«العميد» و«الفرسان» يُجددان «الديربي القديم»

«العميد» و«الفرسان» يُجددان «الديربي القديم»
13 مايو 2025 00:58

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في حكومة عجمان
العين يحسم «الكلاسيكو» أمام الشارقة بـ«ثلاثية»

تتصدر مباراة «الديربي القديم» بين النصر وشباب الأهلي قمة مواجهات اليوم، في ختام الجولة الـ 24 ضمن دوري أدنوك للمحترفين، فيما يلتقي العروبة مع الوصل، والجزيرة مع البطائح، وعجمان مع كلباء. 
ورغم حسم شباب الأهلي لقب الدوري، واحتفاله بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلا أن المواجهة مع النصر دائماً ما تكون ذات حسابات خاصة بها، ضمن مشوار المنافسة الممتدة على عقود من الزمن بين الناديين في دبي.
وفيما يتوقع أن يجري «الفرسان» مبدأ «المداورة» على التشكيلة بعد ضغط خوض المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فإن «العميد» سيدفع بأفضل الأسماء في محاولة منه لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وهو الذي يمتلك 34 نقطة، ولا يزال حسابياً قادر على المنافسة على بطاقات المشاركة في البطولات الخارجية في الموسم المقبل. 
من جانبه، ينشد الوصل تحقيق الفوز على حساب مضيفه العروبة على استاد دبا، حيث ما يزال «الإمبراطور» يطمح للمنافسة على وصافة الترتيب، مع امتلاكه 40 نقطة.
كما ينشد الجزيرة تحقيق الفوز في لقاء البطائح على استاد محمد بن زايد، في مباراة يسعى من خلالها «فخر أبوظبي» للارتقاء على سلم الترتيب.

العميد
الفرسان
النصر
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
الجزيرة
العروبة
الوصل
عجمان
كلباء
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
طفل فلسطيني يحاول الحصول على طعام من مطبخ خيري في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تدهور متسارع بالأوضاع الإنسانية والصحية في غزة
اليوم 01:02
مواقف الإمارات المتوازنة تجسيد لسياستها وجهودها المخلصة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محللون سودانيون لـ«الاتحاد»: «سلطة بورتسودان» لا تمثل شعب السودان
اليوم 01:02
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد مفاوضات جدية لسلام طويل الأمد
اليوم 01:02
أطفال يمنيون يعانون سوء التغذية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» تطلق برنامجاً لمكافحة سوء التغذية في اليمن
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©