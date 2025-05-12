سلطان بن حمدان يشهد تحديات الإيذاع في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (الوثبة)

انتزعت «بهجة» لمانع علي حماد الشامسي أول رموز الإيذاع لأبناء القبائل، التي أقيمت أمس، لمسافة 6 كلم، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2025»، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وتوجت «بهجة» بكأس الإيذاع الأبكار في الشوط المفتوح، إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم، بعد أن تمكنت من إنهاء الشوط في المركز الأول بتوقيت 8:56:08 دقيقة، وفي المركز الثاني جاءت «السولعية» للشعار نفسه، وفي المركز الثالث حلت «المدينة» لمحمد سلطان مرخان الكتبي.

وحلق «السولعي» لمانع علي حماد الشامسي ببندقية الإيذاع الجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعدما تفوق على منافسيه، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 8:57:21 دقيقة.

وفي شوط الرموز الثالث، تألقت «الذيبة» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، وتمكنت من انتزاع كأس الإيذاع الأبكار المحليات، وأهدت مالكها الجائزة وقدرها مليون درهم، بعدما تصدرت السباق في الأمتار الأخيرة بتوقيت زمني قدره 8:58:78 دقيقة، عقب منافسة «المدينة» و«الوسمية» اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث.

وأهدى «الواعي» مالكه حميد سعيد النيادي ناموس الشوط الرئيس الرابع، وانتزع شداد الإيذاع الجعدان المحليات، إذ قدم أداء مميزاً وأنهى مسافة الشوط في 9:01:83 دقيقة، وحل في المركز الثاني «مناور» لأحمد سالم سهيل الشرقي، وفي المركز الثالث جاء «الغزال» لبخيت الجربوعي المري.

ونجحت «مغثة» لعيسى سعيد بن عيسى الخييلي، في انتزاع أول رموز الإيذاع لأبناء القبائل في الفترة الصباحية، بعدما توجت بكأس الأبكار المحليات إنتاج، واستطاعت إنهاء الشوط في المركز الأول، ووصلت إلى خط النهاية في 8:57:8 دقيقة، وقبض«الأسد» للشرقي بن حمودة الزفنة الحرحوسني، بندقية الإيذاع الجعدان المحليات إنتاج، في الشوط الرئيس، بعدما تفوق على منافسيه، في توقيت زمني وقدره 8:59:0 دقيقة.

وتألقت «الماريا»، وأهدت الشرقي بن حمودة الزفنة الحرسوسي، كأس الأبكار المهجنات إنتاج، بعدما تصدرت الشوط الثالث، بتوقيت زمني قدره 59:2: 8 دقيقة، وأهدى «شاهين» بخيت ناصر النوبي العامري، شداد الجعدان مهجنات إنتاج، بعد أن سجل أفضل توقيت بـ 8:55:3 دقيقة. وفي الأشواط، من الخامس وحتى الخامس عشر، فاز، «طموح» لبدر علي علي بن حمود العويسي، و«وسيلة» لسعادة محمد سلطان بن مرخان الكتبي، و«هملول» لإبراهيم علي بن شطيط الوهيبي، و«مايهاب» لسعيد عبيد بن خليفة الحميري، و«هملولة» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي، و«مريفة» لبيشان محمد الزرق العجمي، و«علال» لسعيد راشد بن فالح الشامسي، و«الشبابي» لسعيد جابر بن عبدالله محمد الحربي، و«ندى» لأحمد عبدالله بالطير العامري، و«الشندغة» لسعيد سالم بن حمد العويسي، و«رماد» لسالم سعيد بن منانة.

وأسفرت الأشواط، من السادس عشر وحتى العشرين عن فوز، «براق» لعامر محمد بن زايد المنصوري، و«زاهية» لسهيل سالم بن سهيل العامري، و«متعبة» لمحمد ناصر النوبي العامري، و«السايحة» لسعيد بن جابر بن عبدالله الحربي.