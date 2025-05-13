بمشاركة الإمارات.. قرعة «مونديال الناشئين» 25 مايو في الدوحة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تحديد يوم 25 مايو الجاري موعداً لسحب قرعة نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً، والمقررة إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة قياسية لـ48 منتخباً، من بينها الإمارات إلى جانب 5 منتخبات عربية أخرى، هي قطر (المضيف)، السعودية، مصر، المغرب، وتونس.

وكشف «الفيفا» عن الشعار الرسمي للبطولة، والذي يبرز الرمزية البصرية للبطولة الموسعة، ويعكس جوهرها في تسليط الضوء على المواهب الصاعدة، التي لطالما كانت نواة البطولة منذ انطلاقها، وظهرت من خلالها أسماء عالمية بارزة أمثال: لويس فيجو، فرانشيسكو توتي، رونالدينيو، تشافي، أندريس إنييستا، نيمار، وفيل فودين.

ويمزج الشعار الجديد بين الابتكار والرمزية، إذ يُجسّد الكأس في مساحة سلبية داخل حرف «U» من «U-17»، ليكوّن صورة ظلية تمثل بؤرة ضوء تعكس هوية البطولة، في تصميم فني جذاب يجمع بين إرث البطولة ورؤيتها المستقبلية.

وتُعبّر الألوان الدافئة المتداخلة عن عالمية كرة القدم وشمولها، وعن الطاقة والطموح الذي يحمله اللاعبون الشباب في رحلتهم من الملاعب المحلية إلى المنصات العالمية.

وقال ماتياس جرافستروم، الأمين العام للفيفا: «أثبتت بطولة كأس العالم تحت 17 سنة أنها محطة انطلاق حقيقية لجيل المستقبل من نجوم الكرة، الذين يُظهرون قدرات استثنائية وشغفاً كبيراً باللعبة».

وأضاف: «الشعار الجديد يجسّد روح الفريق، وجرأة الشباب، والطاقة الإيجابية، وهي صفات ستبرز بقوة في نسخة نوفمبر 2025».

من جهته، قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب القطري، ورئيس اللجنة المحلية المنظمة: «يسعدنا إطلاق شعار البطولة، التي تُمثل محطة جديدة في أجندة كرة القدم القطرية، خصوصاً على مستوى بطولات الفئات السنية».

وأضاف: «منذ مطلع هذا العقد، استضافت قطر بطولات كروية بارزة على مختلف المستويات، ويُعد التوجّه نحو بطولات الشباب خطوة طبيعية، تعكس التزامنا بتنمية جيل المستقبل في الرياضة».

واختتم قائلاً: «نتطلع إلى استقبال منتخبات تحت 17 عاماً من مختلف القارات، وتقديم تجربة استثنائية من خلال البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة، بما يلهم اللاعبين الشباب في مسيرتهم الكروية القادمة».