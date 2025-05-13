ريفر بليت إلى ربع نهائي الدوري الأرجنتيني

بوينس آيرس (د ب أ)

تأهل فريق ريفر بليت لدور الثمانية في مرحلة ذهاب بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم «أبرتورا 2025».

وحقق ريفر بليت انتصاراً ثميناً ومستحقاً 3-0 على باراكاس سنترال، في دور الـ16 للمسابقة.

وافتتح باولو دياز التسجيل مبكراً لريفر بليت في الدقيقة 12، فيما أضاف إيجناسيو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 43، بينما تكفل ماركوس أكونيا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة، ضرب ريفر بليت موعداً في دور الثمانية مع بلاتينسي، الذي اجتاز عقبة راسينج عقب فوزه عليه 1-0 في دور الـ16 بالمسابقة أيضاً.