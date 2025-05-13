ماجد راشد وسالم سلطان يغيبان عن الشارقة في سنغافورة

علي معالي (أبوظبي)

يفتقد الشارقة جهود الثنائي ماجد راشد، وسالم سلطان في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2، والمقرر لها الأحد المقبل أمام فريق ليون سيتي بطل سنغافورة بسبب الإصابة، حيث غابا عن بعثة الفريق، والتي تم تقليصها إلى 25 لاعباً بدلاً من 27، بسبب الإصابة التي تعرض لها ماجد راشد قبل مباراة العين في دوري أنوك للمحترفين، وسالم سلطان أثناء المباراة أيضاً، ما استدعى تبديله في مباراة العين في الدقيقة 55 باشراك عبدالله غانم.

ويبدأ فريق الشارقة تدريباته الأولى غداً «الأربعاء» في سنغافورة، استعداداً للقمة الآسيوية المرتقبة، والتي أصبحت الأمل الأخير لكي ينقذ «الملك» موسمه بعد التراجع المثير والغريب في مستوى الفريق مما جعله يخسر العديد من النقاط في زمن قياسي، وضياع ألقاب كانت قريبة للغاية من البيت الملكي ومنها كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد الخسارة أمام شباب الأهلي في النهائي، وأصبح الفريق مُطالباً بأن يستعيد كل قوته قبل مباراة بطل سنغافورة يوم الأحد المقبل على استاد بيشان في قمة هي الأولى للفريقين.

وحرصت إدارة الكرة بنادي الشارقة على السفر مبكراً إلى سنغافورة للتأقلم مع الأجواء هناك، خاصة أن درجات الحرارة حالياً تتراوح ما بين 27 إلى 32 درجة مئوية، وتم توفير الملعب المناسب للتدريب قبل خوض المران الأساسي على ملعب المباراة قبل اللقاء الرسمي بـ 24 ساعة.

وأصبح نهائي دوري أبطال آسيا 2، يمثل أهمية قصوى للاعبين والجهاز الإداري لفريق الشارقة في الوقت الحالي، خاصة أن المباراة ستكون الأخيرة للمدرب الروماني كوزمين أولاريو وجهازه الفني المعاون في قيادة «الملك»، وبالتالي أصبحت المهمة في اللقاء تقع على عاتق اللاعبين في المقام الأول إذا كانوا يريدون إنهاء الموسم بلقب ونقطة إيجابية في مسيرة هذا الموسم، وأيضاً للجهاز الإداري الذي يقع عليه الدور الكبير في هذا التوقيت الصعب بكيفية تهيئة اللاعبين للمباراة في ظل الظروف الأخيرة والخسائر المتتالية للملك محلياً قبل الذهاب إلى سنغافورة.