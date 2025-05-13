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الرياضة

برشلونة أمام فرصتين لحسم لقب الدوري الإسباني

برشلونة أمام فرصتين لحسم لقب الدوري الإسباني
13 مايو 2025 11:34

مدريد (أ ف ب)

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سيكون برشلونة أمام فرصتين لحسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما وسّع الفارق الذي يفصله عن غريمه ريال مدريد بطل الموسم الماضي إلى سبع نقاط بالفوز عليه الأحد 4-3، بعدما كان متخلفاً 0-2.
وسيحسم برشلونة لقبه الثامن والعشرين في حال تعثر ريال مدريد تعادلاً أو هزيمة غداً الأربعاء ضد ضيفه ريال مايوركا في المرحلة السادسة والثلاثين، ثم سيحصل على فرصة أخرى الخميس في حال فوز «الملكي»، حين يحلّ ضيفاً على جاره الكتالوني إسبانيول.
من المؤكد، أن مسألة لحاق ريال بغريمه الأزلي باتت شبه مستحيلة، بعدما فرّط بالفرصة الوحيدة لإنقاذ الموسم بخسارته الأحد 3-4 في مباراة تقدم خلالها بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي كيليان مبابي، قبل أن ينهي الشوط الأول متخلفاً 2-4 في طريقه لتلقي الهزيمة الرابعة من أصل أربع مواجهات جمعته هذا الموسم بفريق المدرب الألماني هانسي فليك.
ولم تخل المواجهة بين الغريمين من الجدل إذ تصدرت القرارات التحكيمية العناوين وأثار الحكم الرئيسي أليخاندرو خوسيه هيرنانديز الجدل في قراراته المتضاربة في ظروف مشابهة تماماً، إذ اعتبر بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر»، ومراجعة اللقطة أن لمسة اليد على الفرنسي أوريليان تشواميني قبل 20 دقيقة على النهاية لا تستحق احتساب ركلة جزاء لبرشلونة، فيما حرم برشلونة من هدف خامس عبر فيرمين لوبيس لاعتباره أن لمسة اليد تستحق إلغاء الهدف.
ومن المؤكد أن الفوز بهذه المواجهة خفف من حدة ردود الفعل الكاتالونية على ما حصل في موقعة الأحد بعدما بات الباب مشرعاً أمام رجال فليك لحسم اللقب الأربعاء أو الخميس، مع بقاء مباراتين أخريين حتى نهاية الموسم.

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