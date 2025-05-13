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الرياضة

ألونسو يعتمد على مساعدين من «برشلونة»!

ألونسو يعتمد على مساعدين من «برشلونة»!
13 مايو 2025 13:15

مراد المصري (أبوظبي)
أعلنت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن تشابي ألونسو المدرب الجديد لريال مدريد، سيعتمد في الطاقم الفني على أغلب العناصر التي حقق معها النجاح خلال مسيرته مع باير ليفركوزن الألماني.
ومن المقرر أن يضم الطاقم الفني مع ألونسو، كلاً من الأرجنتيني سيباستيان باريلا، وهو مساعده الأول، ويُعتبر الرجل الثاني في الجهاز الفني، وسيكون البديل لألونسو في حال غيابه لأي سبب، مثل الإيقاف أو المرض.
فيما سيكون الإسباني ألبرتو إنسيناس المساعد الثالث في الجهاز الفني، وهو كتالوني، ولديه تجربة سابقة في نادي برشلونة عام 2018.
كما سيتولى الإسباني إسماعيل كامينفورتي مهمة الإعداد البدني، وهو الذي سبق له العمل مع فريق رديف برشلونة «ب».

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