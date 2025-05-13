«منعزل» في المنزل.. رودريجو يطلب الرحيل عن الريال!

مراد المصري (أبوظبي)

يعيش رودريجو لاعب ريال مدريد، في حالة اكتئاب وغضب بحسب تقارير إعلامية إسبانية، حيث يرفض اللعب مع الفريق في الوقت الحالي، واختار أن يبقى منعزلاً في منزله، بعد قرار المدرب كارلو أنشيلوتي عدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية.

ويبدو أن رودريجو في طريقه للرحيل عن صفوف «الملكي» خلال الصيف المقبل، في انتظار الاجتماع الذي سيعقده مع تشابي ألونسو المدرب الجديد للفريق، إلا أنه يشعر حالياً بالإحباط بسبب الاعتماد على الثلاثي جود بيلينجهام، وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، مقابل تهميش دوره.

وبحسب التقارير، فإنه ورغم أن فينيسيوس لم يقدم أداءً مُرضياً في عام 2025، فإن اللاعب البرازيلي لا يزال يحظى بثقة كبيرة من أنشيلوتي، مما أثار استياء رودريجو، كما أن علاقته مع زملائه قد تدهورت مؤخراً، مما زاد من تعقيد وضعه في الفريق.

المصادر المقربة من النادي أوضحت أن رودريجو بدأ يفكر جدياً في الرحيل، في ظل الضغوط الكبيرة التي يعاني منها، والتركيز الإعلامي على الثلاثي الهجومي للريال.