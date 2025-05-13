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الرياضة

سان جيرمان يُشن هجمة مرتدة على مبابي بـ 98 مليون يورو!

سان جيرمان يُشن هجمة مرتدة على مبابي بـ 98 مليون يورو!
13 مايو 2025 15:00

معتز الشامي (أبوظبي)
تتواصل المعركة القضائية بين باريس سان جيرمان، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، في حين حصل لاعب ريال مدريد الحالي على حجز احترازي بقيمة 55 مليون يورو أوائل أبريل الماضي، رد باريس في المحكمة القضائية، مطالباً بإلغاء هذا الحجز، بل وحتى مؤكداً أن المهاجم هو الذي يدين لهم بالمال، وطلب المهاجم الفرنسي حجزاً احترازياً لـ 55 مليون يورو من رواتبه غير المدفوعة عن أشهره الأخيرة مع النادي الباريسي في أوائل أبريل، إضافة إلى مكافآت لم يتلقَّ منها يورو واحداً، على حد زعمه.
ورفع باريس سان جيرمان دعوى قضائية أمام المحكمة لإلغاء قرار (اللجنة القانونية لرابطة كرة القدم الاحترافية) القاضي بدفع 55 مليون يورو، وستُناقش هذه الدعوى في 26 مايو المقبل، وفي نادي العاصمة الفرنسية يذهبون إلى أبعد من ذلك، حيث يؤكدون أن «كيليان مبابي هو الذي يدين لهم بالمال»، حيث قدم باريس سان جيرمان «مطالبة مضادة» بقيمة 98 مليون يورو من النجم الفرنسي، بسبب ما وصفه بـ «أساليب المماطلة» التي أضرت به.
وقال محامي النادي إن «الهدف ليس استعادة الـ 98 مليون يورو، بل إظهار أنه إذا كان مديناً لنا بالمال، فإن ادعاءه لا أساس له من الصحة»، وبحسب باريس سان جيرمان، يحاول النادي منذ ما يقرب من عام حل القضية حتى يتمكن النادي من المضي قدماً، لكن مبابي يرفض، وكل ما يريده هو الإضرار بالنادي، في لحظة النجاح الأعظم للفريق.
ويدخل الطرفان في خلافات طويلة مع السلطات الرياضية، والتي قالت إنها غير قادرة على تنفيذ قراراتها لصالح اللاعب، بسبب الإجراءات القانونية التي بدأها النادي الفرنسي، ويزعم باريس سان جيرمان أن الطرفين توصلا إلى اتفاق شفهي في صيف عام 2023، ينص على أن اللاعب، الذي كان من المقرر أن يغادر دون مقابل، سيتنازل عن جزء تقريباً من المبالغ المستحقة في نهاية عقده للحفاظ على الوضع المالي للنادي.
مر ما يقرب من عام منذ رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، وهي اللحظة التي بدأت فيها المشكلة برمتها، ولكن في 26 مايو المقبل، ستكون للقصة نهاية، حيث من المقرر أن يسمع كل منهما الحكم.

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