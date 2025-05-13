ديوكوفيتش يعلن نهاية شراكته مع مدربه موراي



لندن (أ ف ب)

انتهت العلاقة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يعاني على صعيد النتائج منذ 2024 واللاعب السابق مدربه منذ نهاية العام الماضي الاسكتلندي أندي موراي، وفقاً لما أعلن الفائز بـ 24 لقباً كبيراً في بطولات الجراند سلام الثلاثاء.

كتب ديوكوفيتش البالغ 37 عاماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «شكراً لك، المدرب أندي، على كل العمل الجاد والمرح والدعم الذي قدمته لي خلال الأشهر الستة الماضية، سواء داخل الملعب أو خارجه. لقد استمتعت بتوطيد صداقتنا».

فاجأ ديوكوفيتش عالم الكرة الصفراء في نوفمبر الماضي، عندما قال إنه عيّن موراي المعتزل حديثاً، والذي لم يكن يملك أي خبرة تدريبية، للانضمام إلى طاقمه التدريبي، ويمرّ «دجوكو» بفترة صعبة قبل 12 يوماً من انطلاق بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم.

من ناحيته، قال موراي في بيان: «شكراً لنوفاك على هذه الفرصة الرائعة للعمل معاً، وشكراً لفريقه على جهودهما الدؤوبة، خلال الأشهر الستة الماضية».

وأضاف موراي الذي تغلب على ديوكوفيتش بالذات في نهائيي بطولتي الولايات المتحدة 2012 وويمبلدون 2013 ليفوز بلقبين كبيرين من أصل ثلاثة في مسيرته: «أتمنى لنوفاك كل التوفيق في بقية الموسم».

بدأت شراكتهما بشكل جيد حين تغلب ديوكوفيتش على الإسباني كارلوس ألكاراس في بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن ينسحب بسبب الإصابة، خلال مباراته في نصف النهائي ضد الألماني ألكسندر زفيريف، لكن نتائجه تراجعت ما أدى إلى الانفصال.

وبدأت معاناة ديوكوفيتش منذ الموسم الماضي حين اكتفى بذهبية الفردي في أولمبياد باريس في آخر الألقاب الـ99 في مسيرته.