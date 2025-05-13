«أسطورة الدراجات» يكشف تطورات معركته مع السرطان

لندن (د ب أ)

قال الدراج البريطاني السابق السير كريس هوي: إنه دخل «مرحلة استقرار» في علاجه من السرطان، مشيراً إلى أنه يقدّر الحياة «أكثر من أي وقت مضى».

وكشف بطل الدراجات الأولمبي ست مرات في فبراير 2024 أنه يخضع للعلاج، بما في ذلك العلاج الكيميائي، قبل أن يعلن في أكتوبر الماضي أن تشخيصه مميت، وأن الأطباء أبلغوه أن أمامه ما بين سنتين وأربع سنوات ليعيشها.

وقال هوي (49 عاماً) لمحطة «سكاي سبورتس» الإخبارية: «أنا بخير، أشعر أنني دخلت مرحلة استقرار نوعاً ما في الوقت الحالي، وأشعر بأنني في حالة جيدة، أمارس الرياضة، وأركب الدراجة، وأنشغل».

وأضاف: «الأهم من ذلك كله، أن السرطان ليس أول ما أفكر فيه صباحاً عندما أستيقظ، وليس آخر ما أفكر فيه ليلاً عندما أنام، أعتقد أننا اعتدنا عليه الآن، حيث أصبح جزءاً من حياتنا، ونتعامل معه ونمضي قدماً».

أوضح هوي: «أشعر أنها كانت من أكثر فترات حياتي انشغالاً، الأشهر القليلة الماضية، كنت منهمكاً في كل شيء، أمور ترفيهية، وأمور عائلية، وعمل، وسفر».

وتابع: «أشعر أنني بخير، أتناول الأدوية، وأواظب على العلاج بشكل مستمر، لكن هذا لا يؤثر كثيراً على حياتي، والأهم من ذلك أنه يعمل بشكل جيد، لذا فأنا مستقر حالياً، كل شيء على ما يرام.. أستغل تلك الفرصة».

وبخلاف فوزه بست ميداليات ذهبية أولمبية، فاز أسطورة الدراجات المولود بمدينة إدنبرة بـ 11 بطولة عالمية، و34 لقباً في كأس العالم قبل اعتزاله عام 2013.

أشار هوي: «لا أصدق وضعي الحالي، مقارنة بما كنت عليه قبل 18 شهراً، لم أتخيل يوماً أنني سأصل إلى هذه المرحلة التي أعيش فيها حياتي».

وأتم هوي حديثه قائلاً: «ليس مجرد عيش الحياة، بل تقديرها أكثر من أي وقت مضى والقدرة على الاستمتاع بالأشياء الصغيرة.. إن الأمر لا يتعلق فقط بالقيام بأشياء مدرجة في قائمة أمنياتي، والقيام بأشياء ضخمة، بل يتعلق أيضاً بتقدير متعة الحياة اليومية العادية».