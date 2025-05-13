الثلاثاء 13 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ذهبيتان للإمارات في ملتقى «قوى السيدات»

ذهبيتان للإمارات في ملتقى «قوى السيدات»
13 مايو 2025 15:04

دبي (وام)
توجت عداءتا منتخب ألعاب القوى، مريم كريم، وأمينات قمر الدين، بالميداليتين الذهبيتين في ختام منافسات الملتقى الدولي لألعاب القوى للسيدات، الذي نظمه اتحاد اللعبة بنادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 35 دولة، وأحرزت مريم كريم، ذهبية سباق 400 متر حواجز بزمن بلغ 59.48 ثانية، فيما حلّت زميلتها مهرة عبدالرحيم، في المركز الثاني بزمن 1:03.79 دقيقة، محرزة الميدالية الفضية.
وفي سباق 400 متر، حصدت أمينات قمر الدين، الذهبية بزمن 54.27 ثانية، وجاءت في المركز الثاني زميلتها عائشة طارق، بزمن 54.53 ثانية، فيما حلّت الأوكرانية تايجانا ميلينك، ثالثة بنفس التوقيت، كما نالت اليازية طارق، فضية مسابقة رمي الرمح، بينما ذهبت الذهبية للهندية كارشيما سانيل.
وفي منافسات الوثب الطويل، أحرزت المصرية إسراء عويس، الميدالية الذهبية، تلتها الهندية أنسي سوجام، وجاءت مواطنتها دينلي نولتي، في المركز الثالث.
شهد الفعاليات وتوج الفائزات الشيخ ذياب بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بحضور اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس الاتحاد، وفهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس الاتحاد، وناصر بن عاشور، الأمين العام، وعلي حسن غزوان، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام.

أخبار ذات صلة
إيقاف عداء البرازيل 5 سنوات
3 ميداليات إماراتية في «خليجية شباب القوى»
ألعاب القوى
منتخب ألعاب القوى
اتحاد ألعاب القوى
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
«طرق دبي» تختبر الدرون في تنظيف واجهات محطات المترو والترام
علوم الدار
«طرق دبي» تختبر الدرون في تنظيف واجهات محطات المترو والترام
اليوم 19:07
ميرتس: الكرة الآن في ملعب روسيا
الأخبار العالمية
ميرتس: الكرة الآن في ملعب روسيا
اليوم 18:57
فريق طبي في أبوظبي ينهي معاناة طفل فلسطيني من غزة بزراعة نخاع عظم ناجحة
علوم الدار
فريق طبي في أبوظبي ينهي معاناة طفل فلسطيني من غزة بزراعة نخاع عظم ناجحة
اليوم 18:46
أصداء عالمية لسباق القفال 34 في وسائل الإعلام
الرياضة
أصداء عالمية لسباق القفال 34 في وسائل الإعلام
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©