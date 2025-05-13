2500 لاعب في الجولة الختامية من «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»



أبوظبي (وام)

أُغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في الجولة الختامية من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو واتحاد الجوجيتسو، وتستضيفها «مبادلة أرينا» في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري، وسط اهتمام عالمي واسع بالحدث، الذي يُعد مسك ختام موسم استثنائي من البطولات.

وتُشكّل جولة أبوظبي المحطة الأخيرة لسلسلة «أبوظبي جراند سلام» لموسم 2024 - 2025، بعد أن جابت عدداً من المدن والعواصم العالمية الكبرى، شملت إسطنبول، وريو دي جانيرو، وميامي، وطوكيو، وبكين، وروما، وموسكو، ولندن، قبل أن تحط رحالها في العاصمة أبوظبي، التي تحتضن المشهد الختامي بمشاركة نخبة من أبطال العالم.

وبلغ عدد الجنسيات المشاركة في الجولة الختامية 66 جنسية، فيما زاد عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين عن 2500 لاعب ولاعبة، من بينهم أكثر من 300 من حملة الحزام الأسود، في تأكيد على الحضور الدولي الواسع والثقة الكبيرة التي تحظى بها البطولة لدى مجتمع الجوجيتسو العالمي.

وتشهد الجولة الختامية لحظة تاريخية بتكريم المصنّفين الأوائل في ترتيب رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، تقديراً لإنجازاتهم خلال الموسم، بجوائز مالية وتكريمية تصل قيمتها إلى 180 ألف دولار.

ويبرز من بين النجوم الإماراتيين المشاركين كل من عمر السويدي، وخالد الشحي، وشما الكلباني، إلى جانب مجموعة من أبرز الأسماء العالمية، مثل يواندرسون فيريرا، وجوليا ألفيز، وجفرسون جوتيه، ويوري هنريكي.

وتتضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة، أنشطة ترفيهية وتعليمية مخصّصة للأطفال، في إطار جهود تعزيز الثقافة الرياضية ونشر رياضة الجوجيتسو بين الأجيال الناشئة.

ونجحت بطولة «أبوظبي جراند سلام» في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الفعاليات العالمية في رياضة الجوجيتسو، ليس فقط من حيث التنافس الرياضي، بل أيضاً في دورها المحوري بنشر ثقافة اللعبة وتمكين الأبطال، وتقديم نموذج إماراتي رائد في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أنه منذ انطلاقتها الأولى، أسهمت بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في دعم مسيرة رياضة الجوجيتسو تحت مظلة أبوظبي، من خلال اكتشاف وتطوير المواهب، ورفع مستوى الاحترافية، وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة حول العالم، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في جعل أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو، بمتابعة حثيثة من سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

وقال إن النجاحات المتواصلة للبطولة تجسّد الجهود الكبيرة، التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في تطوير الرياضة، عبر توفير منصات تنافسية عالمية المستوى، وإتاحة الفرصة لأبطال الإمارات والعالم لخوض منافسات متميزة في بيئة احترافية.وتؤكد الجولة الختامية من «أبوظبي جراند سلام» المكانة المرموقة للعاصمة كوجهة رياضية وثقافية عالمية، ودورها الحيوي في ترسيخ القيم الرياضية وتعزيز حضور الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية في رياضة الجوجيتسو.