«خيول ياس» تتألق في «بري ماندارين» الفرنسي



عصام السيد (أبوظبي)

حققت خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المركزين الأول والثاني في سباق تحدي «بري ماندارين الثالث» بمضمار ضاحية تاربس بفرنسا.

وعزفت «ألحان» ابنة «أف البحر» والفرس «بيان» أجمل سيمفونية في سباق بري ماندراين الثالث لمسافة 2100 متر، البالغة جائزته 16 ألف يورو، المخصص للمهرات والأفراس العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق.

ودخلت المهرة «ألحان»، بإشراف شارل جوردين، وقيادة رومين دبورد، إلى السباق بعد أن خاضت ثلاثة سباقات حلت خلالها في المركز الثالث في سباق بري محمد أوكيلي، والمركز الأول في سباق بري ماجيك دي بيبول لمسافة 2000 متر بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، قبل أن تحل في المركز الثالث في سباق بري نيفتا للفئة الثانية لمسافة 2000 متر بمضمار لاتست.

واجتمع للسباق 9 مهرات، وكانت «ألحان»، البالغة من العمر أربع سنوات، تركض في المركز الثاني قبل الأخير طيلة مجريات السباق، قبل أن تتقدم تدريجياً إلى وسط الخيول، وفي عمق المستقيم انطلقت بقوة نحو الصدارة، متجاوزة منافساتها واحدة تلو الأخرى، قبل أن تطبق على الصدارة، متفوقة بفارق طول وربع الطول عن وصيفتها ورفيقة إسطبلها المهرة «شمّا»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة لو كالونيك.

سجلت «ألحان» زمناً قدره 2:28:60 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «مومينا» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة فابريس فيرون.