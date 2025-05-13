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الرياضة

«جودو الإمارات» يكثّف استعداداته لبطولة العالم في بودابست

«جودو الإمارات» يكثّف استعداداته لبطولة العالم في بودابست
13 مايو 2025 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي الجدول الزمني للمشاركة في بطولة العالم 2025، في نسختها الثامنة والثلاثين لفئة الرجال والنسخة التاسعة والعشرين من بطولة العالم للسيدات، المقرر إقامتها في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 11 إلى 20 يونيو المقبل كجزء من جولة الاتحاد الدولي للجودو العالمية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس لعام 2028.
تبدأ فعاليات البطولة بالجمعية العمومية للاتحاد ثم منافسات الفردي للجنسين، وتختتم بتحدي المختلط في اليوم الثامن والأخير من فعاليات البطولة، التي تم الإعلان عنها في ختام بطولة أبوظبي 2024، التي أقيمت بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي، حينما قدم الدكتور ناصر التميمي مدير بطولة أبوظبي أمين صندوق خزينة الاتحاد الدولي للجودو علم البطولة لرئيس الاتحاد الدولي المجري ماريوس فيزر، الذي قام بدوره بتسليمة للدكتور لازلو توث، رئيس الاتحادين المجري والأوروبي للجودو حيث مقر الاتحاد الدولي للجودو.
وتضمن برنامج الإعداد لبطولة العالم المقبلة تسمية بعثة المنتخب برئاسة الدكتور ناصر التميمي والجهاز الفني بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف و8 لاعبين ولاعبه وهم: نارمند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ناجي يزبيك، محمد بيك وزن (73 كجم)، وطلال شفيلي (وزن تحت 81 كجم)، عمر جاد (وزن 81 كجم) أرام جريجوري وسليمان إبراهيم (وزن تحت 90 كجم) وظفار كوسوف وزن (تحت 100 كجم)، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي (تحت 52 كجم).
ويبدأ المنتخب المختار معسكره في جورجيا عقب مشاركته في بطولة أستانا في كازاخستان التي اختتمت مؤخراً، وحقق خلالها الميدالية الفضية، ويستمر المعسكر حتى آخر مايو الحالي، ويتوجه بعدها إلى ألمانيا لإقامة معسكر قصير اعتباراً من أول يونيو المقبل، وتبدأ منافسات البطولة صباح الجمعة 13 يونيو.

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