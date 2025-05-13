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الرياضة

الجري الثلجي.. تجربة تحت الصفر في دبي

الجري الثلجي.. تجربة تحت الصفر في دبي
13 مايو 2025 16:30

 
دبي (الاتحاد) 
أعلنت اللجنة المنظمة أن يوم بعد غد الخميس سيكون آخر موعد للتسجيل للمشاركة في النسخة السادسة من سباق دبي للجري الثلجي، الذي يُقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يوم الأحد المقبل في سكي دبي بمول الإمارات، ويتاح للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و70 عاماً الاختيار بين مسافتين: 3 كيلومترات (ثلاث دورات) أو 5 كيلومترات (خمس دورات)، سواء بشكل فردي أو ضمن فرق مكونة من خمسة أفراد.
ويوفّر هذا النمط من السباقات الداخلية بيئة مناسبة لمشاركة العائلات وفرق المؤسسات الحكومية والخاصة وفرق اللياقة البدنية في تجربة استثنائية، كما يُعد هذا السباق الفريد تجربة رياضية مميزة تعزّز من مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة الرياضية، حيث يتيح للمشاركين الجري على الثلج في أجواء صيفية تصل فيها درجات الحرارة داخل القاعة إلى ما دون 4 درجات مئوية تحت الصفر.
وسيحصل جميع من يُكملون السباق على ميداليات تذكارية، في حين يُمنح الفائزون الثلاثة الأوائل في كل فئة جوائز على منصة التتويج. ويتوقّع المنظمون مشاركة واسعة هذا العام، بعد أن استقطبت نسخة العام الماضي أكثر من 600 مشارك من 55 جنسية مختلفة.
وانطلقت أول نسخة من السباق في عام 2020، وحظيت باهتمام دولي باعتبارها من أوائل سباقات الجري على الثلج في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، أصبح السباق حدثاً سنوياً ثابتاً على أجندة الفعاليات الرياضية في دبي، وهو ما يؤكد التزام المدينة بتوفير فعاليات رياضية متنوعة وابتكارات ترفيهية داخلية على مدار العام.

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