حاكم «آيتشي اليابانية» يزور «دبي لأصحاب الهمم»



دبي (الاتحاد)



أشاد هيدياكي أومورا حاكم محافظة آيتشي اليابانية بدور نادي دبي لأصحاب الهمم في تمكين «أصحاب الهمم» مبدياً إعجابه بمرافقه وتنوع أنشطته وفعاليته تحت سقف واحد، جاء ذلك خلال زيارته للنادي، حيث تعرّف من ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة، وماجد العصيمي المدير التنفيذي على مرافقه ومبادراته المختلفة، منها الاستاد الذي يُعد أحد أكبر الملاعب الصديقة للبيئة والمطابقة للمواصفات البارالمبية والعالمية لأصحاب الهمم، وأكاديمية الأبطال والحرف والمصنوعات التقليدية، التي تعكس التراث العريق في المجتمع، إضافة إلى النجاحات التي حققتها بطولات «فزاع» والتي تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية.

وعلي هامش الزيارة أقيمت مباراتان استعراضيتان بين هيدياكي أومورا وثاني جمعة بالرقاد في «البوتشا» وماجد العصيمي في كرة الطاولة.

وأوضح ثاني جمعة بالرقاد أن حاكم محافظة آيتشي اليابانية أعرب عن سعادته بهذه الزيارة، وخاصة في ظل الدور الذي يلعبه «دبي لأصحاب الهمم» في إثراء الحركة الرياضية على مستوى العالم، وقال: النادي يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويوفر لهم عناصر الدعم لتحقيق طموحاتهم المطلوبة في ظل الاهتمام الكبير، الذي يحظى به أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة والمسؤولين لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً وفق النهج المرسوم.

من ناحيته وصف ماجد العصيمي الزيارة بـ«المثمرة» التي ستحقق العديد من المكاسب لأصحاب الهمم وفق أفضل الرؤى خلال الفترة المقبلة، وقال: يُعد «دبي لأصحاب الهمم» أحد الصروح الرائدة في تمكين أصحاب الهمم للقيام بدورهم التنموي في المجتمع ورفع كفاءاتهم في المجالات الرياضية والثقافية والمجتمعية المختلفة.