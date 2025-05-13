«الزعيم» يستعين بصفقات «العيار الثقيل» لمونديال الأندية



معتز الشامي (أبوظبي)

كثّفت شركة الكرة بنادي العين، المفاوضات بحثاً عن «صفقات من العيار الثقيل» لحسم الاتفاقات النهائية مع بعض العناصر، التي يحتاج إليها الفريق لتدعيم صفوفه قبل انطلاق مونديال الأندية في أميركا يونيو المقبل، ويحتاج العين إلى التدعيم في 4 مراكز، أبرزها في الهجوم والوسط الهجومي وصناعة اللعب بالإضافة إلى الدفاع.

ووصلت مفاوضات الشركة إلى مرحلة متقدمة مع بعض اللاعبين، لاسيما المهاجم كريستوف بياتيك مهاجم باشاك شهير التركي، بالإضافة لوضع المدافع الألباني بيرات ديمستي محور وسط ودفاع فريق أتالانتا الإيطالي، ضمن قائمة اهتمام الفريق خلال فترة المفاوضات الجارية.

وتدرس شركة الكرة بالنادي إعارة بعض العناصر من المقيمين أو الأجانب، بينما تنهي إعارة بعض العناصر التي تم التعاقد معها، ولكنها لم تقدم الإضافة المرجوة مثل جينو إينفانتينو، كما لن تمدّد إعارة البرتغالي كاردوسو مدافع الفريق، بينما يتم العمل على قدم وساق داخل شركة الكرة، من أجل رصد أبرز المواهب المراد ضمها لتدعيم صفوف الفريق، سواء تلك التي ستكون على سبيل الإعارة من بعض أندية دورينا، والتي ستتم الاستعانة بها فقط خلال المونديال، أو باقي الصفقات الدائمة التي يخطط الزعيم للتعاقد معها بهدف تدعيم الصفوف.

كما تلقى العين عدة عروض للحصول على خدمات اللاعب لابا كودجو، والذي ربما يواصل مع الفريق للمشاركة في مونديال الأندية، على أن يتم بيعه أو إعارته في السنة الأخيرة من عقده، بحسب رؤية الجهاز الفني، خاصة أن اللاعب تلقى بالفعل عدة عروض من أندية في الدوريين القطري والسعودي.

ويواصل الجهاز الفني تحضيراته مع الفريق لاسيما بعد الفوز الكبير بثلاثية أمام الشارقة، ووصول الفريق إلى درجة عالية من الانسجام مع المدرب إيفيتش، الذي سيقود عناصر الفريق في المونديال، ويسعى إلى بناء توليفة قوية للبنفسج، للعودة إلى المنافسة بقوة على جميع البطولات الموسم المقبل، ويتمسك العين بفرصته في المنافسة للوصول إلى الترتيب الثالث هذا الموسم في الأمتار الأخيرة للدوري، أملاً في اللحاق بمركز مؤهل للدور التمهيدي للنخبة.