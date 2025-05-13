«ظاهرة الموسم».. «مُعاناة شديدة» في دفاعات «كبار أوروبا»!

عمرو عبيد (القاهرة)

بفوارق نوعية بسيطة، اتفق أغلب «الكبار» في أوروبا على تراجع صلابة خطوطهم الدفاعية، في «ظاهرة» ملحوظة هذا الموسم، تكشف ضرورة البحث عن دماء جديدة في الخطوط الخلفية، أكثر موهبة وحيوية وقدرة، وكذلك إيجاد حلول تكتيكية، قد تقتضي إحداث التغيير في أفكار بعض المدربين، خوفاً من استمرار تلك الظاهرة، التي قد تُهدّد آمالهم في الموسم المُقبل.

«المُعاناة» تبدو أكثر وضوحاً لدى أغلى فريقين في العالم، مانشستر سيتي وريال مدريد، حيث تراجع دفاع «البلومون» أكثر هذا الموسم، بعدما استقبل حتى الآن الأهداف بمُعدّل 1.3/ مباراة، مقابل 0.92 في ختام الموسم الماضي، وهو ما تكرر مع «الملكي» بصورة قريبة جداً، إذ تهتز شباكه بمُعدّل 1.27 هدف/ مباراة حالياً، مقابل 0.91 في 2023-2024، وترك هذا التراجع آثاره السلبية على مسيرة «العملاقين» في الموسم الجاري.

ورغم الحديث المُستمر عن قدرات إنتر ميلان الدفاعية، التي أوصلته إلى نهائي «الشامبيونزليج»، إلا أن الأرقام المُجردة تكشف عكس ذلك، بعدما تلقى مرماه 0.91 هدف/ مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، مقارنة بـ 0.63 في العام الماضي، والفارق كبير وواضح، وهو ما ضرب أحلام باير ليفركوزن أيضاً، بعد الموسم التاريخي السابق، الذي استقبل خلاله 0.79 هدف/ مباراة، مقابل 1.2 في الموسم الحالي.

أما أرسنال فقد ارتفعت معدلات اهتزاز شباكه قليلاً، من 0.83 إلى 0.91 هدف/ مباراة عبر الموسمين، ولم يكن غريباً أن يخرج بحصاد «صفري»، مثلما كان الحال مع يوفنتوس وبروسيا دورتموند، اللذين خرجا من الموسم بـ «خُفّي حُنين»، بعد ارتفاع معدلات الأهداف المُستقبلة في مرمى كل منهما، مقارنة بالموسم السابق، من 0.79 إلى 0.96 هدف/ مباراة بالنسبة لـ «السيدة العجوز»، ومن 1.14 إلى 1.47 هدف/ مباراة لـ «أسود الفيستيفال».

موسم برشلونة يُعد ناجحاً كل المقاييس، خاصة أنه لم يكن مُتوقّعاً بتلك الصورة الرائعة، ومع الوضع في الاعتبار طريقة هانسي فليك الهجومية «المتهورة أحياناً»، ورغم أن الفارق ليس كبيراً مقارنة بحصاد الموسم الماضي، إلا أن دفاعات «البارسا» ظلت مُفككة أمام هجمات المنافسين في كثير من الأحوال، حيث اهتز مرماه بمعدل 1.21 هدف/ مباراة، مقابل 1.3 في الموسم الماضي، وهو ما ينطبق على حالة باريس سان جيرمان، الذي قد يُنهي موسمه بحصاد «تاريخي خيالي»، لأن دفاع «الأمراء» استقبل 0.982 هدف/ مباراة، بفارق ضئيل جداً عن الموسم الماضي، بواقع 0.981، لكن المؤكد أن «ماكينات الهجوم» لدى الفريقين عوضت الكثير من هذا التراجع الدفاعي، إذ أحرز «البلوجرانا» 167 هدفاً حتى الآن، مقابل 141 لـ «الباريسيين».

وصحيح أن ليفربول وبايرن ميونيخ حصدا بطولتي الدوري في إنجلترا وألمانيا، وتحسّن معدل استقبلهما للأهداف، إلا أن الأرقام ظلت مُرتفعة بالنسبة لفريقين على القمة، حيث اهتزت شباك «البافاري» بمعدل 1.02 هدف/ مباراة هذا الموسم، مقابل 1.29 سابقاً، في حين أن دفاع «الريدز» استقبل 0.94 هدف/ مباراة، مقارنة بـ1.1 في الموسم الماضي.

وهو ما سار عليه 4 آخرون من «الكبار»، لكن بقيت إحصاءات استقبال الأهداف مُرتفعة جداً بصورة ملحوظة، بدليل أن ميلان تلقى 1.13 هدف/ مباراة في الموسم الحالي، مقابل 1.33 سابقاً، وكذلك مانشستر يونايتد الذي اهتزت شباكه بـ 1.43 هدف/ مباراة، مقابل 1.63 في الموسم الماضي، أما توتنهام فقد استقبل 1.46 هدف/ مباراة، مقارنة بـ 1.54 سابقاً، وتحسّنت حالة دفاع تشيلسي قليلاً، من 1.45 هدف/ مباراة إلى 1.07.