ألكاراز إلى ربع نهائي روما بصعوبة!

روما (أ ف ب)

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عالمياً، الدور ربع النهائي لدورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه الصعب على الروسي كارن خاتشانوف «الرابع والعشرين» 6-3 و3-6 و7-5 الثلاثاء في ثمن النهائي.

واحتاج ألكاراز، العائد الى الملاعب بعد تعافيه من إصابة في العضلة المقربة لفخذه الأيمن تعرض لها عندما خسر نهائي دورة برشلونة أمام الدنماركي هولجر رونه أواخر الشهر الماضي، إلى ساعتين و28 دقيقة لتحقيق الفوز الخامس على خاتشانوف في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، علماً بأنه لم يخسر أي مجموعة في المواجهات الأربع السابقة بينهما.

ويحتاج ألكاراز إلى بلوغ نصف النهائي في روما للارتقاء إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي وضمان أحد المركزين الأولين في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، المقررة في الفترة بين 25 مايو الحالي والثامن من يونيو المقبل.

وحقق اللاعب الإسباني فوزه الثاني عشر على الملاعب الترابية هذا العام.