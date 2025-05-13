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الرياضة

عملية جراحية «طارئة» لمهاجم نوتنجهام

عملية جراحية «طارئة» لمهاجم نوتنجهام
13 مايو 2025 17:06

لندن (أ ف ب)

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أعلن نادي نوتنجهام فورست سابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن مهاجمه النيجيري تايوو أوونييي خضع لعملية جراحية طارئة بسبب إصابة في البطن تعرض لها عندما اصطدم بقائم المرمى خلال المباراة ضد ليستر سيتي (2-2)، في ختام المرحلة السادسة والثلاثين.
واصطدم الدولي النيجيري البالغ من العمر 27 عاماً بالقائم بقوة أثناء محاولته متابعة كرة للسويدي أنتوني إيلانجا بضغط من لاعب ليستر، الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 88.
وقال نوتنجهام فورست في بيان: «يؤكد النادي أن تايوو أوونييي خضع لعملية جراحية عاجلة بعد إصابة في البطن تعرض لها خلال مباراة الأحد ضد ليستر سيتي».
وأضاف: «يرسل الجميع في نوتنجهام فورست أطيب تمنياتهم إلى تايوو، سيقدم النادي مزيداً من المعلومات في الوقت المناسب».
وكان أوونييي الذي انضم إلى النادي الإنجليزي في يونيو 2022، قادماً من أونيون برلين الألماني، شارك في المباراة لخمس دقائق فقط قبل أن يتعرض للإصابة.

نوتنجهام
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
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