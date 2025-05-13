ليلة النزال من «يو إف سي» تعود إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



تُنظم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي و«يو إف سي» مؤسَّسة الفنون القتالية المختلطة، «ليلة النزال» من «يو إف سي»: ويتيكر ضد دي ريدر يوم 26 يوليو المقبل في الاتحاد أرينا، والتي ستشهد أيضاً مجموعة من النزالات القوية مع أبرز مقاتلي «يو إف سي».

ويستعد روبرت ويتيكر، المصنّف خامساً، لمواجهة رينير دي ريدر بنزال في فئة الوزن المتوسط، في إطار الفعالية الرئيسية للنزال وتتوفر التذاكر عبر: etihadarena.ae وTicketmaster.ae.

ويبرز البطل السابق ويتيكر، القادم من نيوساوث ويلز في أستراليا، كأحد أفضل نجوم الوزن المتوسط ​​في «يو إف سي»، ولا سيما مع سجله من 26 انتصاراً و8 خسارات وانتصاراته المميزة على يويل روميرو وجاريد كانونير ومارفن فيتوري. ويتطلع ويتيكر للعودة إلى الانتصارات بأداء قوي ضد خصمه الهولندي.

ولمع نجم دي ريدر سريعاً كواحد من أبرز الرياضيين الواعدين بفئة الوزن المتوسط في «يو إف سي» مع سجل حافل بالانتصارات بلغ 26 انتصاراً مقابل 8 خسارات. وانضم الرياضي، القادم من بريدا في هولندا، إلى «يو إف سي» في أواخر عام 2024، ليثبت قدراته المميزة في الجرابلينج وحسم النزالات. وحقق مؤخراً فوزاً ساحقاً وألحق أول خسارة احترافية بمنافسه بو نيكال. ويتابع دي ريدر انطلاقته القوية في تصنيفات الوزن المتوسط، ويسعى إلى مواصلة سلسلة انتصاراته بالفوز على البطل السابق.

أبرز نزالات الفعالية

• نيكيتا كريلوف (من دونيتسك بأوكرانيا، بسجل 30 انتصاراً و10 خسارات) يتحدى بوجدان جوسكوف (من موسكو بروسيا، بسجل 17 انتصاراً و3 خسارات)، الساعي إلى مواصلة سلسلة انتصاراته، في نزال بالوزن خفيف الثقيل.

• رمضان تيميروف (من طشقند بأوزبكستان، بسجل 19 انتصاراً وخسارتين) يواجه آسو ألماباييف (من ألماتي بكازاخستان، بسجل 21 انتصاراً و3 خسارات) في نزال حماسي بوزن الذبابة.

• إيبو أصلان (من إسطنبول بتركيا، بسجل 14 انتصاراً وخسارتين) الأميركي بيلي إليكانا (من لاس فيغاس نيفادا، بسجل 7 انتصارات وخسارتين) في نزال بوزن خفيف الثقيل.

تتوفر باقات «يو إف سي» لكبار الشخصيات على موقع «أون لوكيشن»، الوكيل الرسمي لمؤسسة «يو إف سي» لتجارب كبار الشخصيات. وتتيح باقات التذاكر الرسمية حجز مقاعد مميزة وحضور فعاليات قياس الوزن مع كبار الشخصيات، إلى جانب خدمات الضيافة الشاملة ولقاء نجوم «يو إف سي».