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الرياضة

العين يخطف شقيق سفيان رحيمي قبل مونديال الأندية

العين يخطف شقيق سفيان رحيمي قبل مونديال الأندية
13 مايو 2025 18:27


معتز الشامي (أبوظبي)
نجحت شركة الكرة بنادي العين، في التعاقد مع اللاعب حسين رحيمي «23 عاماً»، مهاجم الرجاء ومنتخب المغرب تحت 23 سنة، بعقد لمدة 5 سنوات، ليدعم صفوف «الزعيم» في مونديال الأندية، ويكون أول الصفقات الرسمية التي تم ابرامها للموسم الجديد، ويمتلك رحيمي «الصغير»، قدرات تهديفية هائلة، ويعد أحد أبرز مواهب الكرة المغربية في الأعوام القليلة الماضية، وهو هداف الرجاء في الدوري المغربي برصيد 11 هدفاً.
وكان اللاعب مطلوباً في أندية عدة داخل وخارج المغرب، وتلقى عرضاً من نادي ميتز الفرنسي، بالإضافة لنادي من الدوري التركي، والترجي التونسي المشارك في مونديال الأندية، بخلاف رغبة الرجاء في التجديد مع اللاعب، ولكن المفاوضات حسمت لصالح العين، ليخطف أحد أبرز مواهب الكرة المغربية في الموسمين الماضيين تحديداً، ويسعى العين للتعاقد مع عناصر قادرة على تقديم المطلوب منها في السنوات القليلة المقبلة، خاصة في ظل رغبة شركة الكرة في بناء فريق قادر على المنافسة محلياً وقارياً، وسيكون رحيمي «الصغير» أحد عناصر الفريق في مونديال الأندية بأميركا، ليعزز صفوف الفريق، كأحد الوجوه الجديدة ويتوقع أن يلتحق بالفريق بنهاية مايو الجاري، ليبدأ رحلته مع «الزعيم».

 

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