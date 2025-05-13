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الرياضة

عودة لاعبي بايرن ميونخ بعد رحلة قصيرة إلى إيبيزا

عودة لاعبي بايرن ميونخ بعد رحلة قصيرة إلى إيبيزا
13 مايو 2025 19:58


ميونخ (د ب أ)
عادت مجموعة من لاعبي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم من رحلة قصيرة في جزيرة إيبيزا الإسبانية، حسبما ذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، ونشرت صحيفة «بيلد» أمس الاثنين، صورا تظهر نجوم بايرن ميونخ توماس مولر ومانويل نوير وهاري كين بين 13 لاعبا بالنادي البافاري سافروا إلى إيبيزا أمس الأول الأحد بعد تسلم درع البوندسليجا يوم السبت.
وتلقى هؤلاء النجوم انتقادات لاذعة بسبب السفر رغم أن الموسم لم ينته بعد، حيث تتبقى لبايرن مواجهة أمام هوفنهايم الذي لم يؤمن أوضاعه بعد في البوندسليجا، حيث يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن هايدنهايم صاحب المركز الثالث من القاع، الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية. ومنح المدرب البلجيكي فينسنت كومباني اللاعبين، راحة بضعة أيام بعد حسم لقب البوندسليجا.

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