«فخر أبوظبي» يتفوق على «الراقي» بـ «ثنائية»



مراد المصري (أبوظبي)

استعاد الجزيرة نغمة الانتصارات بتحقيق الفوز على البطائح 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد محمد بن زايد، في الجولة 24 ضمن دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس مؤقتاً، فيما بقي «الراقي» برصيد 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

سجل للجزيرة جاي دي في الدقيقة 5، ورامون ميريز في الدقيقة 49.

افتتح جاي دي التسجيل للجزيرة بتسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 5، ويعتبر الجزيرة أكثر من سجل أهدافاً من ركلات حرة مباشرة هذا الموسم، بالتساوي مع النصر، بإجمالي ثلاثة أهداف.

جاءت مجريات الشوط الأول هادئة نسبياً، دون خطورة حقيقية من الفريقين في بقية الدقائق، استهل «فخر أبوظبي» الشوط الثاني بشكل مكرر للشوط الأول عندما سجل مبكراً، حيث ضاعف النتيجة بوساطة رامون ميريز الذي ترجم هجمة منظمة، وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء بدقة داخل الشباك في الدقيقة 49.

وأهدر ميلو فرصة تسجيل الهدف الثالث أمام الشباك الخالية، إلا أنه سدد الكرة بعيداً عن إطار المرمى في الدقيقة 79، ومرت بقية الدقائق دون خطورة تذكر، ليحصد الجزيرة الفوز المستحق.









