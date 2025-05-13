الوصل يكسب العروبة ويتقدم إلى المركز الرابع



فيصل النقبي (الفجيرة)

تقدم الوصل إلى المركز الرابع بفوزه على مستضيفه العروبة 2-1 على استاد دبا ضمن مباريات الجولة 24 ليرفع رصيده للنقطة 43 بفارق نقطة عن الوحدة الثالث برصيد 44 نقطة وبفارق نقطتين عن الشارقة الثاني برصيد 45 نقطة.

وتجمد رصيد صاحب الأرض عند نقطته العاشرة متلقيا خسارته العشرين في المسابقة، حيث هبط قبل جولتين إلى دوري الأولى.

تقدم العروبة أولا عن طريق هيبر دوس سانتوس في الدقيقة 32 ونجح الوصل في التعديل عن طريق فابيو ليما في الدقيقة 36 ثم تقدم سياكا لـ «الأصفر» في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني حافظ الوصل على تقدمه بالمباراة حتى صافرة النهاية.