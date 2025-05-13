منتخبنا يواجه نظيره الجورجي في افتتاح مونديال كرة القدم المصغرة



دبي (وام)

يفتتح منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة «ميني فوتبول»، مشاركته في كأس العالم، بمواجهة نظيره الجورجي يوم 22 مايو الجاري، بالعاصمة الأذربيجانية باكو، ووضعت قرعة البطولة منتخبنا في المجموعة السابعة مع منتخبات جورجيا، والتشيك، والأرجنتين، بينما تغادر البعثة بعد غدٍ الخميس إلى باكو لإقامة معسكر إعداد لمدة أسبوع قبل انطلاق مباريات البطولة خلال الفترة من 21 مايو الجاري حتى الأول من يونيو المقبل، بإشراف الاتحاد الدولي.

جاء الكشف عن هذه التفاصيل في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في مقر اتحاد الرياضة للجميع في مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، بحضور سعيد العاجل، نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة كرة القدم المصغرة، وسرمد الزدجالي، مشرف المنتخب.

وأكد العاجل أهمية المشاركة في البطولة بدعم وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، بعد مراحل من الاستعدادات، خصوصاً أن منتخبنا الوطني سبق له المشاركة في كأس العالم قبل عامين في إمارة رأس الخيمة.

وجدد العاجل ثقته في اللاعبين للمنافسة على تحقيق النتائج الإيجابية، وإظهار المستويات الفنية المميزة أمام أفضل منتخبات العالم.

من جهته، أوضح سرمد الزدجالي أن منتخبنا الوطني يستعد للمشاركة بعد وصوله إلى الدور ربع النهائي في نسخة مونديال 2023، والمركز الثاني في كأس الخليج 2024، والثالث في كأس آسيا 2025.

وأوضح أن قائمة المنتخب تضم 17 لاعباً من أصحاب الخبرة الذين سبق لهم المشاركة في المونديال الماضي، والبطولات السابقة، بالإضافة إلى بعض العناصر الجديدة برؤية المدرب خالد حمداوي، موضحاً أن مثل هذه البطولات تسهم في تعزيز خبرة اللاعبين، وتطوير قدراتهم.

